Amazon enttäuscht mit Quartalszahlen trotz Gewinn

Amazon konnte im dritten Quartal einen Gewinn von 252 Millionen US-Dollar einstecken, blieb damit aber unter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten. Im zweiten Quartal lag der Gewinn noch bei 857 Millionen US-Dollar. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal enttäuschte die Analysten.

Laut Recode fiel der Aktienkurs nach Börsenschluss um sechs Prozent. Der Umsatz von 32,7 Milliarden US-Dollar entsprach aber den Erwartungen, bestätigt Techcrunch. Amazon Web Services konnten den Umsatz von 2,09 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal, auf 3,23 Milliarden US-Dollar steigern. Techcrunch sieht dessen Stärke vor allem bei großen Business-Partnern wie Pinterest, Slack oder auch Airbnb.

In einer Telefonkonferenz mit Journalisten hielt Amazon CFO Brian Olsavsky fest, dass Amazon im dritten Quartal traditionell weniger Gewinn verbucht, weil das Unternehmen mehr Geld ausgibt, um sich für das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Das Wall Street Journal führt noch näher aus, dass Amazon mehr Geld mit Zustellgebühren ausgab, außerdem trieben sie die Entwicklung von Produkten voran. Auch die Logistik des Unternehmens wurde weiterenwickelt.

