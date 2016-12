Amazon Förderprogramm Unternehmer der Zukunft – Anmelden nur noch bis 31.12.2016

Nur noch wenige Tage, dann ist die Chance vorbei, einen der Coaching-Plätze im Amazon-Förderprogramm „Unternehmer der Zukunft” zu ergattern. Was ihr für die Bewerbung wissen müsst.

Amazon, immer um Partnerschaften bemüht, bietet kleinen Händlern mit „Unternehmer der Zukunft – lokal und um die Welt” ein exklusives Coaching-Programm an. Die Anmeldefrist läuft, Händler können sich noch bis Jahresende um die Teilnahme am Förderprogramm bewerben. Das Programm will kleine Händler fit für das digitale Zeitalter machen und ihnen die Kniffe des digitalen E-Commerce näherbringen. Auch Tipps zum Thema Wachstum durch Internationalisierung soll es geben. Die Initiative von Amazon und Wirtschaftswoche unterstützt ausgesuchte Teilnehmer dabei, ihr Online-Geschäft auf- oder auszubauen und international erfolgreich zu werden. Bewerbungen sind bis zum 31.12.2016 unter www.amazon.de/unternehmerderzukunft möglich.

Unternehmer der Zukunft: E-Commerce-Experten von www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de beraten

Den Teilnehmern stehen im Rahmen des Programms Coaches über drei Monate hinweg zur Seite – darunter E-Commerce-Experten von www.wortfilter.de und www.shopanbieter.de sowie erfahrene Amazon-Marketplace-Verkäufer. Gemeinsam erarbeiten sie einen E-Commerce-Plan und setzen ihn um. Händler lernen dabei, wie Kunden ihr Angebot im Internet finden, welche Produkte sich wie und wo verkaufen lassen und wie Artikel auf dem Amazon Marketplace gelistet werden. Außerdem werden erste Schritte zum Verkauf auf internationalen Webseiten vermittelt und ein Berater von Amazon Web Services führt einen Leistungs-Check der bestehenden Händler-Websites und IT-Systeme durch.

Bewerben können sich Unternehmen, die bis zu 20 Mitarbeiter beschäftigen. Das gilt sowohl für stationäre Händler, die bisher noch nicht im Internet vertreten sind, als auch für Unternehmen, die bereits online verkaufen, ihr Potenzial aber noch nicht vollends ausgeschöpft haben.

Wie sollte die Bewerbung aussehen?

Dazu müsst ihr eine Mail an unternehmerderzukunft@amazon.de schicken und Amazon verraten, welche Chancen und Herausforderungen ihr auf eurem Weg in den erfolgreichen E-Commerce seht. Stellt kurz euer Unternehmen vor: Branchenschwerpunkt, Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter und bisherige Aktivitäten im E-Commerce. Achtung, Amazon mag es kurz: Eure Bewerbung sollte maximal 300 Wörter umfassen.

Start des Programms ist im Januar 2017. Die besten Händler können im Frühjahr 2017 zudem den „Unternehmer der Zukunft“-Preis erhalten – die Jury setzt sich aus Vertretern von Wirtschaftswoche, Amazon sowie Wissenschaft und Politik zusammen.