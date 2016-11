Amazon geht jetzt gegen Produktfälscher vor

Produktfälscher treiben bei Amazon ihr Unwesen und zocken unwissende Online-Shopper ab. Damit soll jetzt Schluss sein, denn Amazon beginnt damit, Produktfälscher zu verklagen.

Amazon verklagt Produktfälscher

In den USA werden jetzt Anbieter von Amazon verklagt, die Fälschungen über den Marketplace vertrieben haben sollen. Dabei geht es vor allem um gefälschte Tragegurte und Fitnessgeräte. Erste Fälschungen sollen bereits im Juni aus dem Marketplace entfernt worden sein. Ein Unternehmen soll daraufhin erneut versucht haben, die gefälschten Produkte zu listen. Amazon befürchtet eine immense Rufschädigung, wie Internet Retailer berichtet.

Jetzt greift Amazon pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bei Produktfälschungen durch: Eine Klage richtet sich gegen Händler, die gefälschte Versionen des Sportgeräts „TRX Suspension Trainer“ vertrieben haben sollen, eine weitere gegen Händler, die unechte „Forearm Forklifts“ – Gurte zum Tragen von Möbeln und anderen sperrigen Dingen – verkauft haben sollen. Zusätzlich soll der Anbieter Disk Vision mit Hilfe einer gefälschten Rechnung versucht haben, Amazon wieder dazu zu bringen, das Produkt zu listen.

Amazon beruft sich den Berichten zufolge auf Kunden-Beschwerden über diese Produkte. Diese Beschwerden konnten allerdings bisher nicht vom Gericht selbst bestätigt werden.

Amazon befürchtet immense Rufschädigung

Mit diesen Maßnahmen will Amazon den Marketplace frei von gefälschten Produkten halten. Gerade im Weihnachtsgeschäft ist es für das Unternehmen wichtig, dass die Kunden vollstes Vertrauen in den Händler haben. Beim Kauf rechnen die Kunden laut Aussage von Amazon mit einem entsprechenden Produkt vom Originalanbieter. Dabei ist es egal, ob sie bei Amazon direkt oder bei einem Drittanbieter einkaufen – das authentische Produkt wird vorausgesetzt: „Wenn Kunden Produktfälschungen kaufen, untergräbt das das Vertrauen, das Kunden, Verkäufer und Hersteller in Amazon haben. Dadurch wird die Marke geschädigt und irreparable Rufschädigung vollzogen.“, sagt Amazon dazu.

Während Amazon in den USA jetzt massive Schritte gegen Produktfälscher einleitet, hat das Unternehmen in Deutschland seit geraumer Zeit erhebliche Probleme mit Fake-Shops und anderen Betrügern auf seiner Website. Auch Apple hatte vor wenigen Wochen bemerkt, dass Fälschungen seiner Produkte auf dem Amazon-Marketplace vertrieben werden. Laut der Klageschrift waren 9o Prozent der angebotenenen Ladegeräte und Kabel gefälscht. Das Unternehmen klagte gegen die Vertreiber der Produkte.

Auch wenn Amazon angibt, gegen derartige Machenschaften geschützt zu sein, zeigte eine Analyse aktueller Preischwankungen von Spottster, dass immer noch Fake-Händler aktiv sind.

