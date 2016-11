Amazon-Hack: So wirst du zum Harry Potter

Zum Kinostart des Vorläufers „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ der neuen Fantasy-Reihe aus dem Harry-Potter-Universum lässt sich Amazon etwas ganz Besonderes einfallen.

Die Fans bekommen war keinen neunten Harry-Potter-Teil zu sehen, dafür spielen sich die neuen Bände in einer Zeit davor ab, was einen echten Harry-Potter-Fan aber nicht abschreckt. In Erwartung und Vorfreude auf den neuen Teil können Fans mithilfe von Amazon jetzt auch zaubern.

Amazons Zauberlehrlinge:

Auf Amazon hätte es auch Ron geschafft. (Gif: Giphy.com)

Jetzt zeigt sich, wer bei Harry Potter aufgepasst hat und den einen oder anderen Zauberspruch auswendig kennt. Mit zwei einfachen Tricks in der Suchbar könnt ihr eure Hand schwingen, die magischen Worte sagen (tippen) und live das Leben als Harry Potter oder Hermine ausprobieren – Ron lassen wir besser aus.

Und wie wendest du den Zauber nun an?

Gehe dazu auf Amazon.com, tippe Aguamenti, Incendio, Lumos, Reducto oder Orchideous in die Suche und drücke Enter. Wenn du zum Beispiel alles in Flammen setzten willst, oder zumindest Amazon, dann versuche es mit Incendio. Was bei den anderen magischen Sprüchen passiert, siehst du unten in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Zaubern!