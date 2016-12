Amazon macht auf dickes Hemd: Erste Eigenmarke für Mode gestartet

Amazon verdient bestens mit Mode. Nun hat der Online-Gigant eine Hemden-Eigenmarke mit Zufriedenheitsgarantie an den Start gebracht. Und das ist erst der Anfang.

Lebensmittel, Elektronik und jetzt auch noch Hemden: Amazon ist in den USA mit einer Eigenmarke gestartet. Die Hemden-Eigenmarke von Amazon heißt passenderweise Buttoned Down, ist also ein Hemdenmodell, dessen Kragen sich unten festknöpfen lässt – eine Form, die eigentlich ein wenig aus der Mode gekommen ist. Doch als Vorzeichen für Erfolg oder Misserfolg darf man das sicher nicht werten. Schließlich weiß Amazon genau, welche Produkte sich gut verkaufen.

Amazon-Eigenmarke: Buttoned Down Hemden werden auch nach Deutschland geliefert (Screenshot: Amazon)

Die Debüt-Kollektion besteht aus hochwertigen Modellen aus 100 Prozent Supima Baumwolle, deren Fasern 35 Prozent länger und 45 Prozent stärker als normale Baumwolle sein sollen und damit sehr langlebig. Darüber hinaus bietet Buttoned Down eine der breitesten Auswahlmöglichkeiten, die in der Kategorie Hemden angeboten werden: 72 Größenkombinationen, einschließlich Big & Tall Größen, erhältlich in klassischen und passenden Schnitten und in einer Vielzahl von Farben und Mustern. Übrigens: Nicht alle Buttoned Down Hemden haben auch einen Button Down Kragen.

Amazon Eigenmarke Buttoned Down mit Zufriedenheitsgarantie

Das Besondere an der Amazon-Eigenmarke Buttoned Down ist die Geld-zurück-Garantie, wenn der Kunde unzufrieden ist – ohne Fragen, wie eben bei Amazon üblich. Die Hemden sind ausschließlich für Prime-Kunden bestellbar und schlagen mit mindestens 39 US-Dollar zu Buche. In Zukunft soll die Produktpalette um Kleider, Hosen, Sport-Shirts und Pullover erweitert werden.

Amazon setzt im Segment Mode in etwa so viel Euro um wie der Modeanbieter Zalando. Dennoch schreibt das internationale Handelsgeschäft von Amazon über alle Bereiche gesehen rote Zahlen, auch wenn der Quartalsverlust im dritten Quartal 2016 von 189 auf 135 Millionen Dollar sank. Ein Investment in Eignemarken wie Buttoned Down, das sich exklusiv an Amazon Prime-Kunden richtet, scheint also vor allem einen Zweck zu haben: Die Verbreitung von Amazon Prime weiter zu forcieren.