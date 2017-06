Jeff Bezos: Das Imperium des Amazon-Chefs im Überblick

Der Amazon-Gründer Jeff Bezos besitzt nicht nur eine eigene Raumfahrtfirma und eine Zeitung, sondern ist über Investitionen auch an vielen weiteren Firmen beteiligt.

Jeff Bezos: Das Firmenimperium des Amazon-Gründers

Jeff Bezos ist den meisten Menschen wohl nur als Gründer und Firmenchef von Amazon ein Begriff. Aber der Multimilliardär besitzt mit Blue Origin auch eine private Raumfahrtgesellschaft. Außerdem gehört ihm über seine Firma Nash Holding seit 2013 auch die US-amerikanische Traditionszeitung Washington Post.

Blue Origin: Die Weltraumfirma von Jeff Bezos

Doch auch das ist nur ein Teil seines wirtschaftlichen Engagements. Über seine Venture-Kapitalfirma Bezos Expeditions hat der Amazon-Chef auch in zahlreiche Firmen wie Airbnb, Basecamp oder Twitter investiert. Darüber hinaus hat Bezos auch privat in verschiedene Unternehmen Geld gesteckt. So war Bezos beispielsweise ein früher Investor bei Google. 1998 hat er Berichten zufolge 250.000 US-Dollar in die Suchmaschine investiert.

Jeff Bezos: Das Imperium des Amazaon-Chefs im Überblick

Visual Capitalist hat eine umfangreiche Infografik erstellt, auf der ihr sehen könnt, welche Firmen sich unter Bezos’ Kontrolle befinden und an welchen weiteren Unternehmen er über Amazon, privat oder seine Venture-Kapitalfirma beteiligt ist. Aufgeführt ist dabei natürlich auch die US-amerikanische Bio-Supermarktkette Whole Foods, die Amazon kürzlich für 13 Milliarden US-Dollar übernommen hat.

Ein Klick auf den untenstehenden Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik.