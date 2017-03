Amazon Fresh kommt nach Deutschland: Lieferdienst für Lebensmittel startet mit DHL

Gelb statt grün: In Deutschland wird Amazon mit DHL zusammen Lebensmittel liefern. (Screenshot: Amazon)

Amazon hat sich für den Start seines Lebensmittelhandels in Deutschland mit DHL als Lieferant verbündet. Das ist erstaunlich und könnte den deutschen Lebensmittelmarkt nachhaltig umkrempeln.

Nach einer Meldung des Handelsblattes soll es im April zunächst in Berlin mit der Lieferung frischer Lebensmittel losgehen, danach will Amazon wohl rasch flächendeckend in ganz Deutschland tätig werden. Einen Kommentar dazu gab es bislang weder von Amazon noch von DHL. Enttäuscht sind indes die DHL-Konkurrenten, die gehofft hatten, ebenfalls zum Zug zu kommen. Eine offizielle Ausschreibung hat es offenbar nicht gegeben.

Dass sich DHL hier durchgesetzt hat, ist erstaunlich. In anderen Märkten hatte Amazon die Logistik für den Lebensmitteldienst selbst übernommen und andere Logistikunternehmen nur als Dienstleister mit ins Boot geholt. Offenbar ist das Angebot von DHL finanziell so attraktiv gewesen, dass Amazon nicht habe ablehnen können. Und auch für die Post-Tochter dürfte sich der Deal auszahlen. Denn zum einen ist das natürlich ein Imagegewinn für DHL und zum anderen handelt es sich um einen Milliardenmarkt, den man da angeht. Der Lebensmittelmarkt in Deutschland ist rund 200 Milliarden Euro schwer. Bislang liegt der E-Commerce-Anteil hier bei gerade einmal einem Prozent. Branchenexperten rechnen damit, dass in den nächsten fünf Jahren immerhin ein Anteil von 10 Prozent realistisch sei.

Auch aus München Anzeichen für den baldigen Start

Dass Amazon mit Amazon Fresh loslegt, ist auch in München zu sehen. Dort entsteht direkt an der Autobahn ein Logistikzentrum mit 15.000 Quadratmetern Fläche. Wie die Außenfassade verrät, ist Amazon der Mieter. Bemerkenswert ist, dass die Immobilie einen Kühlbereich enthalten soll. Warm anziehen müssen sich jetzt auch die anderen Player auf dem deutschen Markt. Bisher war Rewe hier mit eigenen Kühlwagen in über 70 deutschen Städten unterwegs, wohingegen die großen Discounter wie Aldi und Lidl den Markt noch nicht beackern. Lidl verfügt lediglich über einen Webshop für länger haltbare Lebensmittel, der aber auch noch viel Luft nach oben hat.

Amazon vs. DHL: Kooperation trotz Konkurrenzverhältnis

Und dann ist da noch die die Deutsche Post, die bislang mit Allyouneedfresh am Start ist – und somit jetzt mit Amazon gleich doppelt konkurriert und zugleich zusammenarbeitet: einmal eben im Lebensmittelbereich, zum anderen aber auch im Logistik- und Zustellungsbereich. Die taggleiche Zustellung, die auch Allyouneedfresh bietet, soll bei Amazon wohl Standard werden.

Dass Amazon seinen Lebensmitteldienst auch in Deutschland anbieten will, ist ein offenes Geheimnis. Jetzt könnte es endlich losgehen. (Screenshot: Amazon)

„Wir betreiben unser Netz nicht nur für Allyouneed, sondern auch für andere Online-Lebensmittelhändler und sind offen für weitere Kunden", zitiert das Handelsblatt Christian Metzner, Senior Vice President Online Shopping bei DHL. „Wir freuen uns, wenn Amazon Fresh nach Deutschland kommt“, gibt sich Metzner sportlich. Ob diese Entwicklung nicht doch hier und da für gemischte Gefühle sorgt, sei dahingestellt. Schließlich hat Amazon in den vergangenen Jahren bewiesen, Märkte nicht nur erfolgreich besetzen zu können, sondern auch äußerst angriffslustig unterwegs zu sein.

Und doch ergibt die Zusammenarbeit von DHL und Amazon Sinn: Denn zum einen arbeiten beide Unternehmen bereits viele Jahre gut zusammen, zum anderen verfügt DHL neben dem nötigen Know-how auch über das engmaschige Zustellnetz, das Amazon eine schnelle Lieferung auch außerhalb der Ballungsräume ermöglicht.

Amazon wird sich ein großes Stück vom Kuchen sichern

Der Markt für Lebensmittel im E-Commerce dürfte auf diese Weise deutlich an Dynamik gewinnen. Wie die Unternehmensberatung Oliver Wyman in einer Studie herausfand, gibt es mittelfristig in Deutschland zumindest ein Marktpotenzial von sechs bis acht Milliarden Euro. Für die Unternehmen bedeutet das noch viel Spielraum im Wachstum, für den Kunden mehr Flexibilität und die Freiheit, einen weiteren Kanal nutzen zu können. Doch das geht mal wieder auf Kosten des stationären Handels. Laut Oliver Wyman könnten dadurch rund 15 Prozent der Supermärkte Verluste einfahren und 40.000 Arbeitsplätze seien bedroht.

