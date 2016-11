Lightsail: Für nur 5 Dollar im Monat bekommst du jetzt Cloud-Hosting von Amazon

Amazon hat ein neues Cloud-Hosting-Paket im Angebot: Lightsail. Für nur fünf Dollar im Monat bekommt ihr einen Virtual Private Server – vorkonfiguriert nach Wunsch.

Auf seiner Re:invent-Konferenz hat Amazon ein neues Produkt in seinem Cloud-Hosting-Geschäft vorgestellt. Für nur fünf US-Dollar im Monat bekommt ihr einen Virtual Private Server, der ohne umfangreiche Konfiguration mit wenigen Klicks laufen soll und so auch für versierte Einsteiger geeignet ist.

Amazon Lightsail: Cloud-Hosting per Menü konfigurierbar

Über ein Menü können Nutzer die gewünschte Konfiguration auswählen. Zuerst erfolgt die Wahl des Betriebssystems, zum Beispiel Ubuntu, darauf dann die von einem der fünf zur Verfügung stehenden Bundles, die unterschiedliche Konfigurationen von Prozessor, Speicher und RAM enthalten. Zum Schluss muss dann nur noch ein Name für die Maschine ausgewählt werden. Die unterschiedlichen Pakete gehen bei fünf US-Dollar im Monat los, mehr Leistung gibt es dann in den Paketen für 10, 20, 40 oder 80 US-Dollar.

Die Paketpreise bei Amazon Lightsail gehen bei fünf US-Dollar im Monat los. (Screenshot: Amazon Lightsail)

Alle Pakete enthalten eine statische IP-Adresse, SSH-Zugriff, DNS-Management, eine eigene Management-Konsole, SSH-Key-Management, Server-Monitoring und Zugriff auf AWS-Services.

Amazon Lightsail: Produkt für Einsteiger, neue Zielgruppe von Amazon

Für Einsteiger weiterhin praktisch: Amazon übernimmt das Starten der virtuellen Maschine, das Einhängen des Speichers und das Anlegen von Gruppen.

Mit Lightsail will Amazon in weitere Hosting-Bereiche einsteigen und neue Zielgruppen in sein Cloud-Hosting-Angebot locken. Gerade für Einsteiger, die sich nicht um umfangreiche Konfiguration kümmern wollen, ein interessantes Produkt. Wer aber individuelle Anforderungen hat, sollte dann doch lieber auf eins der anderen AWS-Produkte von Amazon zurückgreifen.

via techcrunch.com