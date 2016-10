Amazon Music Unlimited: Mit neuem, günstigen Streaming-Angebot gegen Spotify und Apple

Amazon hat ein neues Musik-Angebot vorgestellt, das ab vier US-Dollar im Monat zu haben ist. Amazon Music Unlimited ist aktuell nur in den USA nutzbar, wird aber noch dieses Jahr in Deutschland starten.

Amazon Music Unlimited kommt noch in diesem Jahr nach Deutschland

Seit Monaten schon kursieren Gerüchte über einen neuen Musik-Streaming-Dienst von Amazon, der sich unter anderem durch einen besonders niedrigen Preis von der Konkurrenz wie Spotify und Co. abheben soll. Jetzt ist Amazon Music Unlimited offiziell angekündigt worden und wird auf allen relevanten Plattformen wie iOS, Android Windows- und macOS-Rechnern, Amazon-Echo-Geräten, Amazon-Tablets und per Web-Oberfläche benutzbar sein. Bislang ist der Dienst nur in den USA buchbar, Amazon verspricht aber, Amazon Music Unlimited noch in diesem Jahr in Großbritannien, Deutschland und Österreich verfügbar zu machen.

Amazon Music Unlimited (AMU) ist preislich besonders attraktiv für Besitzer einer Amazon-Echo-Box, die ab Ende Oktober auch in Deutschland erhältlich sein wird. Denn Kunden, die den neuen Musik-Dienst ausschließlich mit Echo benutzen, zahlen in den USA lediglich vier US-Dollar im Monat. Außerdem bietet AMU erweiterte Unterstützung für den Sprach-Assistenten Alexa.

Besonders günstig mit Echo: Amazon Music Unlimited. (Bild Amazon)

Amazon Music Unlimited auch günstiger für Prime-Kunden

Laut Amazon bietet der neue Dienst mehrere „zehn Millionen Songs“ und von Hand kuratierte Playlisten – der eigene Dienst Prime Music liefert eine bescheidene Auswahl an einer bis zwei Millionen Songs. Damit tritt das neue Produkt direkt gegen die großen Player wie Spotify, Google Play Music und Apple Music an, die jeweils über 30 Millionen Musik-Titel im Angebot haben.

Amazon Music Unlimited hat Millionen Songs im Angebot. (Bild: Amazon)

Amazon-Prime-Kunden, die den neuen Dienst nicht nur auf der Echo-Box nutzen wollen, zahlen 7,99 US-Dollar im Monat oder 79 US-Dollar im Jahr. Für Nicht-Prime-Kunden fällt der im Musik-Streaming-Segment übliche Preis von 9,99 US-Dollar im Monat an. Später soll es wie bei Spotify und Google Play Music auch einen Familien-Tarif geben, der 14,99 US-Dollar im Monat beziehungsweise 149 US-Dollar kosten wird.

via venturebeat.com