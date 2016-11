Amazon Prime wird im Jahresabo 20 Euro teurer

Der Preis für das Jahresabo des Premium-Diensts Amazon Prime wird um 20 Euro angehoben. Damit steigen die Kosten ab dem 1. Februar auf 69 Euro. Außerdem führt Amazon ein Monatsabo ein.

Amazon Prime ab 1. Februar 69 statt 49 Euro – Schonfrist für Bestandskunden

Amazon hebt den Preis seines Rundum-Premium-Dienstes ab dem 1. Februar auf 69 Euro an. Neukunden, die vor dem Stichtag eine Prime-Mitgliedschaft abschließen, profitieren noch vom günstigeren Jahresabo in Höhe von 49 Euro. Wer sich danach für die Mitgliedschaft entscheidet, zahlt entsprechend mehr. Amazon begründet die Preiserhöhung damit, dass die laufenden Kosten für die im Prime-Abo enthaltenen Dienste gestiegen seien. Für Unentschlossene besteht weiterhin die Möglichkeit eines 30 Tage laufenden kostenlosen Testabos.

Bestandskunden haben hingegen eine längere Schonfrist, denn sie profitieren vom günstigen Preis noch bis zum 1. Juli. Erst nach dem 30. Juni fallen die 69 Euro an. Die Preiserhöhung klingt saftig, ist sie aber im Grunde nicht, denn aufs Jahr verteilt kostet das Abo nach der Preiserhöhung 5,75 pro Monat – vorher waren es 4,08 Euro. Studenten zahlen zukünftig zehn Euro mehr: 34 statt 24 Euro.

Amazon Prime in Zahlen (Stand: November 2015) (Bild: Amazon)

Amazon Prime in Deutschland mit monatlicher Laufzeit

Das Monatsabo von Amazon Prime ist schon jetzt buchbar. (Screenshot: t3n; Amazon)

In den USA wurde das Monatsabo schon im April 2016 eingeführt – jetzt landet es mit der für Amazon üblichen zeitlichen Verzögerung auch in Deutschland. Das Monatsabo schlägt mit 8,99 Euro zu Buche und ist mit aufs Jahr gerechnet 107,88 Euro knapp 39 Euro teurer als das neue Jahresabo – der Leistungsumfang ist indes identisch. Amazon-Prime-Video wird weiterhin als Einzelpaket für 7,99 Euro pro Monat angeboten.

Amazon Prime enthält eine Vielzahl an Diensten: Angefangen von der Gratis-Lieferung, über Prime-Video, Prime-Photos, Amazons BuyVIP, bis zu Prime-Music und der Kindle-Leihbücherei. Außerdem sind Amazon Pantry und die Same-Day-Delivery in einigen Regionen sowie Prime-Now mit Lieferung binnen einer Stunde in Berlin und im Raum München Bestandteil des Dienstes.

