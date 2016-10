Amazon führt automatisierte Retourenfunktion für Marketplace-Verkäufer ein

Ab 1. November bietet Amazon.com Marketplace-Verkäufern eine automatisierte Retourenfunktion an. Das Update dürfte nicht alle Seller freuen – aber auch bald nach Deutschland kommen.

Automatisierte Retourenfunktion für Marketplace-Artikel

Amazon-Kunden, die bisher Waren an Marketplace-Verkäufer zurückschicken wollten, mussten zuvor mit den Verkäufern Kontakt aufnehmen. Jetzt will Amazon eine automatisierte Retourenfunktion für Seller im Fulfilled-Programm anbieten. Das Update der Retourenpolitik bei Amazon.com soll am 1. November in Kraft treten. Informationen über einen Deutschlandstart gibt es noch nicht, über kurz oder lang dürfte die Funktion aber auch hierzulande eingeführt werden.

Amazon will den Kunden Retouren von via Marketplace gekauften Produkten erleichtern. (Foto: Hadrian / Shutterstock.com)

Für Amazon-Kunden ist es sicher von Vorteil, sich bei einem via Marketplace gekauften Produkt auch ohne Kontakt zum Verkäufer ein Retour-Label generieren und den Artikel einfach zurückschicken zu können. Vielen Verkäufern dürfte das aber nicht passen. Schließlich gab es bisher durch den notwendigen Kundenkontakt oft die Möglichkeit, eine potenzielle Retoure abzuwenden. Jetzt fällt diese Möglichkeit des Zugangs zum Kunden weg, die Kosten für das Zurücksenden muss der Marketplace-Verkäufer aber den Amazon-Richtlinien entsprechend übernehmen.

Retoure: Ausnahmeregelungen für Marketplace-Verkäufer

Verkäufer haben allerdings die Möglichkeit, um Ausnahmeregelungen für spezielle Produkt-Typen zu bitten. Dabei könnte es sich etwa um digitale Güter handeln, um sperrige Artikel oder um Produkte, die nur mit speziellem Aufwand wie einer kostenpflichtigen Versicherung transportiert werden können. Eine Ausnahme von der automatisierten Retoure gibt es übrigens auch, wenn die Rücksendekosten den Produktpreis übersteigen würden.

Amazon sieht die Änderung der Rücknahme für Marketplace-Verkäufer als Dienst am Kunden und an den Verkäufern. Schließlich würden Kunden Artikel unverzüglich zurückschicken können, Verkäufer würden von dem Aufwand der Kundenkommunikation befreit. Ob das die Verkäufer auch so sehen, bleibt aber abzuwarten.

via tamebay.com