Amazon-Rivale Alibaba macht eine Milliarde Dollar Umsatz in fünf Minuten

Alibaba kämpft am Singles‘ Day um Rekorde

Der 11. November ist in China Singles‘ Day. An diesem Tag – die vier Einsen des 11.11. sollen das Alleinsein symbolisieren – feiern chinesische Singles in Restaurants und Karaoke-Bars. In den vergangenen Jahren sind Einzel- und Online-Händler auf den Zug aufgesprungen. Der Tag ist zu einer riesigen Konsum- und Rabattschlacht geworden und ganz vorne mit dabei: Amazon-Rivale Alibaba.

Für Alibaba ist der Singles‘ Day der wohl wichtigste Shopping-Tag des Jahres. (Foto: Alibaba Group)

Der chinesische E-Commerce-Riese konnte zum Auftakt des größten Online-Shopping-Tags der Welt innerhalb von nur fünf Minuten einen Umsatz in der Höhe von einer Milliarde US-Dollar verbuchen (6,81 Milliarden Yuan), wie Bloomberg berichtet. Der Singles‘ Day, der die US-amerikanischen Pendants Black Friday und Cyber Monday vom Volumen her locker in den Schatten stellt, wird von den Investoren in aller Welt mit Argusaugen beobachtet. An dem Verkaufserfolg soll sich ablesen lassen, wie gut es der chinesischen Wirtschaft aktuell geht.

11.11.: Alibaba muss Umsätze steigern

Nachdem Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt worden ist, fürchten Investoren nicht zuletzt die im Wahlkampf angekündigten Schutzzölle, die die USA jetzt gegen chinesische Unternehmen erheben könnte. Die Alibaba-Aktie etwa ist am Donnerstag um 4,6 Prozent gesunken. Wichtig wird es daher für die E-Commerce-Plattform, die im Vorjahr erreichten Umsatzzuwächse von 60 Prozent zu erreichen. Am 11. November 2015 konnte Alibaba 91,2 Milliarden Yuan (13,4 Milliarden US-Dollar) umsetzen.

Um möglichst viel, auch internationale, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hat Alibaba auf einem eigens veranstalteten Gala-Event im Vorfeld des Shopping-Ereignisses internationale Stars wie Scarlett Johansson, David Beckham, Kobe Bryant oder die Popband One Republic auf die Bühne geholt. Neben Alibaba kämpfen natürlich weitere Unternehmen um die spendierfreudige Kundschaft. Darunter JD.com, Tencent, aber auch Amazon.com. Insgesamt sollen 11.000 Marken ihre Produkte anbieten. Sogar im deutschsprachigen Raum beteiligen sich erste Online-Händler wie Universal mit Rabatten an dem chinesischen Shopping-Tag.

