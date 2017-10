Amazon schließt seine Diskussionsforen am Freitag, dem 13.

Am Freitag, dem 13. Oktober ist offenbar Schluss mit Diskussionen von Nutzern zu Produkten auf der Amazon-Plattform. Der E-Commerce-Riese macht seine Diskussionsforen dicht.

Amazon macht Diskussionsforen dicht

Ohne weitere Erklärungen hat Amazon in der vergangenen Woche angekündigt, seine Diskussionsforen zu schließen. Am 13. Oktober sollen die Foren eingestellt werden, wie es in einem Thread heißt. In einem Beitrag vom Amazon-Team heißt es: „Amazon bedankt sich für Ihre Beiträge in den Diskussionsforen.“ Dass es sich nicht um ein Fake handelt, zeigen ähnliche Ankündigungen auf Amazon.com und Amazon.co.uk.

Die Ankündigung zur Schließung der Amazon-Diskussionsforen. (Screenshot: Amazon/t3n.de)

Über die Gründe für die Schließung der Amazon-Diskussionsforen kann nur spekuliert werden – was die Nutzer auch ausführlich tun, ohne dass Amazon sich bisher eingeschaltet hat. Böse Zungen behaupten etwa, dass Amazon damit Nutzern die Möglichkeit nehmen wolle, sich auch einmal negativ zu Fehlern und Problemen mit Produkten oder der Lieferung zu äußern. Andere gehen davon aus, dass damit das in den Foren angeblich vorherrschende Cybermobbing unterbunden werden solle.

Amazon: Kommt Spark nach Deutschland?

Möglicherweise plant Amazon aber auch eine neue Plattform für Kundendiskussionen – auf der Amazon.com-Seite werden die Nutzer auf das von Amazon im Sommer gestartete Social Network Spark verwiesen. Bei den deutschen Kindle-Hilfe-Communities findet sich ein Hinweis, dass Amazon hierzulande etwas ähnliches geplant haben oder Spark auch in Deutschland an den Start bringen könnte.

Dort heißt es in einem Posting des Community-Teams: „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, unseren Kunden einfachere Wege zu Antworten auf ihre Fragen zu Amazon-Produkten zu geben. Ab 9. Oktober, nachmittags, starten wir eine verbesserte Forums-Erfahrung, die erweiterte Diskussions-Kategorien enthält. Mit diesem Update werden Kunden nun mehr Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel multimediale Inhalte (wie Fotos und Videos) zu posten, von mobilen Geräten aus zu posten und mitzulesen.“

Wir werden also möglicherweise schon am Montagnachmittag oder spätestens am Freitag wissen, ob Amazon die Diskussionsforen ersatzlos streicht oder einen Plan B in der Hinterhand hat.

