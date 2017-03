Amazon-SEO: Das kostenfreie Keyword-Tool Sonar im Kurzüberblick

Das kostenlose Tool Sonar hilft Amazon-Händlern bei der Keyword-Recherche. Von der Konkurrenz hebt es sich unter anderem durch eine praktische ASIN-Rückwärtssuche ab.

Keyword-Recherche bei Amazon

Wie die Google-Suche setzt auch Amazon auf Algorithmen, um die Suchanfragen von potenziellen Käufern zu beantworten. Bei mehr als 250 Millionen Produkten im deutschsprachigen Shop bleibt dem E-Commerce-Riesen auch nicht viel anderes übrig. Konkret geht der Einkaufsalgorithmus dabei in zwei Schritten vor: Im ersten Schritt wird überprüft, ob eine Produktbeschreibung alle relevanten Schlüsselwörter enthält. Im zweiten Schritt werden die passenden Produkte nach der Kaufwahrscheinlichkeit sortiert.

Zur Optimierung der Anzeige eurer Produkte bei Amazon ist der Griff zu einem Keyword-Tool daher extrem hilfreich. Diese Programme helfen euch beim Aufspüren relevanter Suchbegriffe. Ein kostenloses Tool für die deutschsprachige Keyword-Recherche auf Amazon bietet beispielsweise Sistrix an. Mit Sonar gibt es jetzt aber auch eine interessante Alternative zu den bestehenden Werkzeugen.

Kostenloses Tool zur Keyword-Recherche auf Amazon: Sonar bietet auch eine ASIN-Rückwärtssuche an. (Screenshot: sonar-tool.com)

Sonar: Das kann das kostenfreie Recherche-Tool für Amazon

Sonar enthält nach Angaben der Macher mehr als 23 Millionen deutschsprachige Keywords und über 44 Millionen Produkte. Wenn ihr nach einem Keyword sucht, zeigt euch das Tool alle relevanten Kombinationen samt ihrem jeweiligen Suchvolumen an. Außerdem werden häufig verwendete Wörter und relevante Produkte gesondert angezeigt. Die Keyword-Listen könnt ihr kostenfrei im CSV-Format herunterladen. Dazu müsst ihr in den Ergebnissen lediglich nach unten scrollen und auf den Download-Button klicken.

Besonders spannend an Sonar ist aber die Integration der ASIN-Rückwärtssuche (Amazon Standard Identification Number). Statt eines Suchbegriffes könnt ihr also auch die von Amazon vergebene eindeutige Identifizierungsnummer eines Produktes eingeben und euch dazu alle relevanten Suchbegriffe anzeigen zu lassen. Konkurrenzprodukte behaltet ihr so genau im Auge.

Ebenfalls interessant: