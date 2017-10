„Hör auf, Vergewaltiger zu finanzieren“: Weinstein-Opfer wendet sich an Jeff Bezos

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein treffen nun auch Amazon. Die „Scream“-Schauspielerin Rose McGowan wirft dem Konzern vor, trotz des Wissens über das Verhalten des US-Filmproduzenten nichts unternommen zu haben. Sie habe dem Amazon-Studiochef Roy Price gesagt, dass Weinstein sie vergewaltigt habe, schreibt sie in einem öffentlichen Tweet an Firmenchef Jeff Bezos. Doch sie sei ignoriert worden.

Die Schauspielerin fordert Bezos auf, die Finanzierung von „Vergewaltigern, möglichen Pädophilen und Belästigern“ einzustellen. „Ich liebe Amazon“, schreibt sie weiter, „aber es gibt eine gewisse Fäulnis in Hollywood.“ Amazon äußert sich nicht konkret zu den Vorwürfen, sondern schickt auf Anfrage nur ein allgemeines Statement: „Roy Price ist mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wir überprüfen derzeit Optionen bezüglich unserer Projekte mit The Weinstein Company.“

Amazon hat mehrfach mit Harvey Weinstein zusammengearbeitet. Der Konzern soll rechtliche Schritte gegen die Weinstein Corporation prüfen. Serien wie „Die Romanoffs“, für die Amazon mit dem Weinstein-Unternehmen kooperierte, könnten deshalb eingestellt werden.

4) @jeffbezos I am calling on you to stop funding rapists, alleged pedos and sexual harassers. I love @amazon but there is rot in Hollywood

— rose mcgowan (@rosemcgowan) 12. Oktober 2017