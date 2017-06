Amazons Bienenkörbe: Patent für Drohnen-Logistik-Zentrum aufgetaucht

Drohnen statt LKWs (Bild: Maksim Tarasov)

Amazon hat ein weiteres Patent eingereicht: Demnach soll eine Drohne-Auslieferungsanlage wie ein Bienenstock funktionieren. Tiere beobachten und deren Körperbau oder Verhalten analysieren und in Technik umsetzen ist eine eigene Disziplin in der Wissenschaft und heißt Bionik. Damit wurden bereits Flugzeuge schneller gemacht oder wasserabweisende Oberflächen mit Lotuseffekt entwickelt, die Wasser einfach abperlen lässt – genau wie bei der Lotusblüte, von der der Effekt kopiert wurde. Und nun also Bienen und Drohnen. Mehrstöckiges, platzsparendes Drohnen-Logistik-Zentrum Die Drohnen würden auf mehreren Ebenen wie in einem Bienenstock andocken und Waren aufnehmen. In dem Patent beschreibt Amazon Business Insider zufolge das Logistikzentrum als „mehrstöckiges Fulfillment Center für unbemannte Luftfahrzeuge“. Platzsparend, weil mehrstökig: ein Drohnen-Logistik-Zentrum in Bienenstock-Bauform (Skizze: Amazon) Optimale Lagerverwaltugn auf Höhe, nicht auf Breite. (Skizze: Amazon) Vor allem in dicht besiedelten Gebieten wie zum Beispiel in London, New York oder in Tokyo, in denen Grund sehr teuer ist, könnte der Drohnentower eine lukrative Lösung sein. Allerdings dürfte die Regulierung des Luftraums das ein oder andere Hindernis für die Bienenstock-Idee bereithalten. Die Höhe des Drohnen-Bienenkorbs wäre nämlich abhängig von den jeweiligen Flugzonenregeln der Stadt, in der das Fulfillment-Center stehen soll. Der „Bienenstock“ soll ein oder mehre Landebahnen für ankommen Drohne haben und eine oder mehrere Startbahnen für die beladenen Drohnen, die zur Auslieferung bereit sind. Ein weiteres gutes Argument für die Drohnen-Bienenstock-Idee: Amazon versucht bereits seit längerem, die Distanz zwischen Lagerhäusern und dem Konsumenten zu verkürzen. Ein (Zwischen)Lager mitten in der Stadt wäre ein weiterer Meilenstein. Wie CBS Insights schreibt, philosophiert Amazon zudem schon seit einiger Zeit über verschiedene Formate für erweiterte Lager-Netzwerke, darunter fliegende Lager, mobile LKW-basierte Mini-Lager, Unterwasser-Lager, lokale Re-Stocking Stationen für Drohnen, und jetzt ein Multi-Level-Drohnen-Fulfillment-Zentrum. Insgesamt habe Amazon in 2016 stolze 78 Logistik-Patente beim amerikanischen Patentamt US Patent and Trademark Office eingereicht. via www.businessinsider.de