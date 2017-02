Smart-TV per Sprachbefehl bedienen: Amazons Fire-TV-Stick unterstützt jetzt Alexa

Amazon hat seinen Fire-TV-Stick um die Unterstützung der intelligenten Sprachassistentin Alexa erweitert. Das neue Gerät kostet weiterhin 39,99 Euro und soll am 20. April ausgeliefert werden.

Fire-TV-Stick von Amazon jetzt mit Alexa

Vor rund zwei Jahren hat Amazon den Fire-TV-Stick nach Deutschland gebracht. Das Streaming-Gerät gehört nach Konzernangaben zu den am meisten verkauften Geräten des E-Commerce-Riesen – genaue Zahlen gibt es aber nicht. Mit einer neuen Version des Fire-TV-Sticks will Amazon jetzt seine intelligente Sprachassistentin Alexa auch auf dem Smart-TV verfügbar machen. Entsprechend wurde auch die – im Lieferumfang enthaltene – dazugehörige Fernbedienung um ein Mikro und eine Sprachsteuerungsfunktion erweitert.

Amazons neuer Fire-TV-Stick mit Sprachfernbedienung bringt Alexa auf den TV. (Bild: Amazon)

Ansonsten hat sich gegenüber der Vorgängerversion, die auch immer noch verfügbar ist, nicht viel geändert. Es gibt einen Gigabyte Arbeits- und acht Gigabyte internen Speicher. Beim Prozessor handelt es sich jetzt um einen leistungsstärkeren Mediatek-Quad-Core- statt wie bisher um einen Dual-Core-Prozessor mit 1,3 Gigahertz Takt. Unterstützt wird eine Full-HD-Auflösung von bis zu 1.920 mal 1.080 Pixeln (1.080p).

Ins Internet verbinden Nutzer den Streaming-Stick per WLAN (Dualband, 802.11ac), der Fire-TV-Stick wird per HDMI-Anschluss an den Fernseher angeschlossen. Per Bluetooth 4.1 können auch Kopfhörer oder ein Gamepad angeschlossen werden. Das Gerät wiegt 32 Gramm. Der Fire-TV-Stick kann übrigens auch zum Empfang von Fernsehsendern via DVB-T und dem Nachfolgestandard DVB-T2 HD verwendet werden.

Fire-TV-Stick mit Alexa: Taxi bestellen und Licht dimmen

Dank der Alexa-Unterstützung können Nutzer künftig die Funktionen der intelligenten Sprachassistentin am Fernseher nutzen. So können in Apps wie Netflix oder Amazon-Video bestimmte Filme oder Serien per Sprachbefehl gesucht werden. Auch weitere Funktionen wie das Vorspulen ist jetzt über eine einfache Aufforderung möglich. Zudem können Alexa-Skills wie das Bestellen eines Taxis oder die Suche nach Musik sowie Smart-Home-Features genutzt werden. Amazon verspricht, dass weitere Skills kommen.

Sprachsteuerung per Alexa am neuen Fire-TV-Stick. (Bild: Amazon)

Der neue Fire-TV-Stick mit Alexa-Unterstützung, inklusive Fernbedienung, kann jetzt bei Amazon vorbestellt werden. Das Gerät kostet wie der Vorgänger 39,99 Euro (Affiliate-Link). Ein Gamecontroller kann zum Preis von 49,99 Euro (Affiliate-Link) hinzugeordert werden. Die Auslieferung soll am 20. April 2017 erfolgen.

