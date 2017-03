AMP nimmt Fahrt auf: Was du jetzt wissen musst

Schon seit Oktober 2015 gibt es AMP als Open-Source-Projekt des Suchmaschinenriesen aus Mountain View. Gestartet mit ein paar Dutzend Publishern weltweit, steht AMP inzwischen seit gut einem Jahr für jedermann zur Verfügung.

Wirklich ernst genommen wurde die neue Art der Informationsauslieferung eher nicht. Auch SEO-Experten waren recht einhellig der Meinung, dass man sich als Seitenbetreiber (noch) nicht notwendigerweise mit AMP auseinandersetzen müsse. Es handele sich eher um ein Spezialthema des „Mobile SEO” und beziehe sich im Wesentlichen auf die Darstellung von News in der Google-Suche.

Nun zeigt sich allerdings, dass diese Annahme zu kurz gegriffen ist, denn das Thema wird von dritter Seite gepusht. Es sind weder die Publisher, noch Google, die AMP den entscheidenden Schub geben. Es sind die Entwickler von Apps, die auf Drittcontent verlinken, beispielsweise Flipboard.

In einem aktuellen Beitrag für Search Engine Land beschreibt die Autorin Barb Palser das Phänomen, dass sie seit etwa Anfang 2017 immer mehr Traffic in ihren AMP-Statistiken sieht, der nicht von Google, sondern von Apps wie LinkedIn oder Flipboard kommt. Auch der AMP-Traffic über Twitter und Facebook stieg abrupt.

Der Hintergrund ist an sich nicht schwer zu verstehen. App-Entwickler wollen Inhalte schnell darstellen, um Wartezeiten für ihre Nutzer zu reduzieren. Was liegt da näher, als app-seitig eine Funktion zu implementieren, die für einen Link prüft, ob es ihn auch als optimierte AMP-Version gibt, um dann im Zweifel diese zu laden?

Diese Prüfung ist sehr einfach, weil jede Website, die auch mit AMP arbeitet, Links zu den AMP-Varianten im Header führt. Umgekehrt führen die AMP-Seiten zurück zu den Desktop-Varianten, sodass klar zu definieren ist, welche Seiten wie zusammengehören.

Neben der Geschwindigkeit dürfte für Anbieter von Dritt-Apps auch der eher standardisierte optische Aspekt eine Rolle spielen. Das Layout lässt sich mit AMP leichter kontrollieren. Aus App-Entwickler-Sicht spricht, wenn man es durchdenkt, eigentlich alles für AMP und nichts für das Zeigen einer konventionellen, mobiloptimierten Website.

Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wovon wohl getrost auszugehen ist, wird das Anbieten einer AMP-Version doch sehr viel schneller zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor, als zunächst prognostiziert wurde. Der bekannte WordPress-Entwickler Joost de Valk, Erfinder von YoastSEO, äußerte sich auf dem WordCamp US im letzten Dezember ganz eindeutig:

.@jdevalk AMP is the way of the future. Prediction: Two years from now we will all design in AMP or we will be lost #wcus