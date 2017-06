In 30 Minuten von Amsterdam nach Paris: Hyperloop soll das ab 2021 ermöglichen

Ein niederländisches Startup will Amsterdam und Paris per Hyperloop verbinden. Schon ab 2021 sollen die Kapseln in nur 30 Minuten von der einen in die andere Hauptstadt rasen.

Hyperloop zwischen Amsterdam und Paris

Elon Musk hat das Hyperloop-Konzept in den USA erdacht und dort wurden auch die ersten Teststrecken gebaut. Die erste richtige kommerzielle Umsetzung könnte aber in Europa stattfinden. Während die Konkurrenten Hyperloop One und Hyperloop Transportation Technologies noch nach der geeigneten Strecke in Europa suchen, hat sich ein niederländisches Startup schon festgelegt. Hardt Global Mobility will Amsterdam und Paris verbinden – und zwar schon ab 2021.

Die Teststrecke für das Hyperloop-Projekt von Hardt Global Mobility ist eröffnet. (Foto: Roderik van Nispen/Hardt Global Mobility)

Das ambitionierte Ziel hat Startup-CEO Tim Houter auf der Amsterdamer Konferenz des US-Techportals The Next Web verkündet. Demnach hat Hardt Global Mobility schon ein Testzentrum eröffnet, in dem die für den Hyperloop-Betrieb notwendigen Grundtechnologien getestet werden. Dabei geht es unter anderem um den Antrieb und die Sicherheitssysteme. Sollte die Hyperloop-Strecke tatsächlich wie geplant eröffnet werden, könnten Reisende ab 2021 in einer halben Stunde von Amsterdam nach Paris reisen.

Hardt Global Mobility kann bei der Umsetzung seiner Hyperloop-Pläne auf die Unterstützung von Technikern der Universität Delft, der Eisenbahngesellschaft Nederlandse Spoorwegen und der internationalen Baufirma BAM zurückgreifen. Dennoch ist es eher unwahrscheinlich, dass innerhalb von nur vier Jahren ein solches Projekt aus dem Boden gestampft wird.

Hyperloop: Projekte in ganz Europa geplant

In Tschechien und der Slowakei werden gerade ähnliche, auf der Hyperloop-Idee beruhende Konzepte ausgearbeitet. So soll eine Hyperloop-Strecke Bratislava und Wien verbinden und eine weitere Strecke zwischen der slowakischen Hauptstadt und dem tschechischen Brno errichtet werden. Noch geht es aber darum, Machbarkeitsstudien zu erstellen und die passenden Strecken zu eruieren. Sollte sich eine erste Hyperloop-Strecke bewähren, könnten aber in ganz Europa weitere Projekte entstehen.

