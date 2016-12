Android 7.1.1 Nougat ist da: Für Pixel- und Nexus-Geräte sofort – für andere später

Google hat am Montagabend das große Update auf Android 7.1.1 Nougat veröffentlicht. Die Software ist für Pixel- und Nexus-Smartphones verfügbar und landet bald auch auf Geräten anderer Hersteller.

Android 7.1.1 Nougat: Viele Neuerungen auch für Nexus-Geräte

Das erste versprochene große Nougat-Update ist in finaler Version veröffentlicht worden und bringt zahlreiche Neuerungen optischer und funktionaler Natur mit sich. Besitzer eines Pixel und Pixel XL (Test) kennen sie zwar schon, mit Android 7.1.1 kommen diverse Features jetzt aber auch auf Nexus-Geräte.

Zu den Nexus-Modellen, die vom Update profitieren, gehören das Nexus 6P (Test), Nexus 5x (Test), Nexus 9 LTE, Nexus 9 WiFi und der Nexus Player. Darüber hinaus bekommt auch das Android-Tablet Pixel C (Test) die neue Software spendiert. Bestandteil des Updates ist zudem der monatliche Sicherheitspatch für Dezember.

Die App-Shortcuts kommen mit Android 7.1.1 Nougat auf alle Geräte. (Foto: t3n)

Google hat zusätzlich zur Veröffentlichung des Updates für Pixel- und Nexus-Geräte ebenso den Code im AOSP bereitgestellt. Damit haben auch alle anderen Smartphone-Hersteller und Bastler die Möglichkeit, sich an der aktuellen Android-Version auszuprobieren.

Android 7.1.1 Nougat bringt Support für VoLTE der Telekom und weitere Funktionen

Android 7.1.1 bringt neben App-Shortcuts eine neue Tastatur mit sich, die einen ähnlichen Funktionsumfang wie die GBoard-Tastatur hat, die Google für das iPhone anbietet. (Bild: Google)

Die neuen Features, die Android 7.1.1 Nougat an Bord hat, haben wir schon in einem eigenen Artikel umfangreich zusammengefasst. Zu den nennenswertesten gehören die sogenannten App-Shortcuts, die eine ähnliche Funktion wie Apples Force-Touch erfüllen. Überdies hält ein Image-Keyboard Einzug, mit dem ihr textlos per Sticker, GIFs und anderen Inhalten kommunizieren könnt. Neu ist auch die Möglichkeit, das Display von Pixel-Smartphones per Doppeltap zu aktivieren, um einen Blick auf die Benachrichtigungen zu werfen. Außerdem erweitert Google mit Android 7.1.1 das Angebot an Emojis.

Wie Caschy von Stadt-Bremerhaven schreibt, bringt das Update außerdem Unterstützung für die VoLTE-Funktion der Deutschen Telekom.

Android 7.1.1 Nougat hat unter anderen neue Emojis an Bord. (Bild: Google)

Android 7.1.1 steht ab sofort für Besitzer besagter Smartphones und Tablets zum Download bereit. Auf unserem Pixel-XL-Testgerät ist das Update rasch verfügbar gewesen. Ungeduldige können die neue OS-Version über das Android-Beta-Programm Googles beziehen – das ist natürlich nur auf Nexus-Geräte begrenzt. Besitzer von Smartphones anderer Hersteller müssen sich noch in Geduld üben. Eine Portion Nougat steht der aktuellen Versions-Verteilung auf jeden Fall gut zu Gesicht, denn aktuell (Stand: Dezember 2016) laufen nur 0,4 Prozent aller Android-Smartphones mit der neuesten Android-Iteration.

