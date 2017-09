Android 8.0: Welche Geräte bekommen das Oreo-Update?

Google hat Android 8.0 Oreo für Nexus- und Pixel-Geräte in finaler Version zum Download bereitgestellt. Erste Hersteller haben sich auch schon zur Update-Situation geäußert. Folgende Geräte werden das Update erhalten.

Android 8.0 Oreo – der Nougat-Nachfolger ist da

Wie im letzten Jahr mit Android N hat Google schon Ende März eine erste Entwickler-Vorschau seiner neuesten Android-Iteration, die bis zum 21. August 2017 als Android O bezeichnet wurde, veröffentlicht. Im Zuge der Entwicklerkonferenz Google I/O 2017 hat das Unternehmen sowohl weitere Funktionen als auch eine Beta-Version freigegeben, die nach der Registrierung bequem über die Android-Beta-Seite Over-the-Air installiert werden kann. Im August hat Google Android 8.0 Oreo offiziell für seine Nexus- und Pixel-Geräte veröffentlicht.

Googles Android-8.0-Maskottchen ist ein „Oreo-Superman“. (Bild: Google)

Was bringt Android 8.0 Oreo für Neuerungen?

Laut Google hält Android 8.0 Oreo unter anderem eine erneute Verbesserung der Akkulaufzeit bereit, die das Unternehmen zusammengefasst als „Background Limits“ betitelt. Außerdem soll das System durch weitere Optimierungen schneller booten und Apps schneller starten. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Art der Benachrichtigungs-Darstellung überarbeitet – neue Nachrichten werden in App-spezifischen Kanälen organisiert.

Android 8.0 hat sowohl eine Bild-in-Bild-Funktion als auch die neuen Notification-Dots im Programm. (Bild: Google)

Eine spannende neue Funktion sind die sogenannten Notification-Dots: Ein Punkt an einem App-Icon indiziert, dass eine neue Benachrichtigung eingegangen ist. Ihr könnt euch eine Vorschau entweder per Langdruck in einem Pop-Up direkt neben der App ansehen, oder aber auch in der Benachrichtigungsleiste. Praktisch ist außerdem die Erweiterung des Textauswahl-Tools: Textpassagen können künftig per „Smart-Text-Selection“ einfach per Doppeltap markiert und anschließend kopiert werden. Android soll automatisch erkennen, ob ihr eine Adresse, Telefonnummer oder andere zusammengehörende Textstellen auswählen wollt. Diese werden ohne langwieriges hin- und herschieben des Markierungs-Werkzeugs zusammenhängend ausgewählt.

Das „Open Wonder“ Android 8.0 Oreo soll sich unter anderem durch Stärke, Sicherheit, Schnelligkeit und smarte, nahtlose Features auszeichnen. (Bild: Google)

Des Weiteren bringt die neue Android-Version eine Autofill-API mit sich, die unter anderem für Passwortmanager-Apps praktisch sein dürfte. Ferner erhält Android eine Bild-in-Bild-Funktion und Multi-Display-Support, um Inhalte auf mehreren Displays anzeigen und hin- und herbewegen zu können. Mit Android O soll darüber hinaus die Android-Architektur modular aufgebaut sein, dadurch sollen Hersteller weniger Arbeit bei der Anpassung haben – der Update-Prozess soll schneller vonstatten gehen.

Android Oreo bringt eine Autofill-API mit sich. (Bild. Google)

Wie es bei Android leider seit jeher der Fall ist, werden alle auf dem Markt befindlichen Smartphone- und Tablet-Modelle nicht unbedingt in den Genuss der neuen OS-Version gelangen. Bei welchen Geräten es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Fall sein wird, fassen wir in diesem Artikel zusammen und erweitern ihn sukzessive, sobald Hersteller sich zu Wort melden.

Android 8.0 für Google-Geräte: Diese Nexus- und Pixel-Modelle bekommen das Oreo-Update sicher

Die 2016er Pixel-Smartphones erhalten Android O zuerst. (Foto: t3n)

Google geht im Unterschied zu den vielen Herstellern von Android-Geräten äußerst transparent und klar mit der Update-Erwartung seiner Hardware um: Smartphones und Tablets der Nexus- und Pixel-Reihen erhalten zwei Jahre lang die großen OS-Updates garantiert. Für einen Zeitraum von drei Jahren erhalten sie weiterhin monatliche Sicherheitspatches. Entsprechend dieser Angaben und Googles-Support-Dokumentation ist sicher, dass folgende Modelle Android 8.0 Oreo erhalten:

Google zufolge soll das Update im Laufe der kommenden Wochen schubweise auf den Geräten landen. Ungeduldige mit Flash-Erfahrung können die aktuellen Systemimages auf ihren jeweiligen Google-Geräten installieren.

Android 8.0 für Samsung-Geräte: Galaxy S7- und S8-Modelle sicher – Galaxy S6 nicht

Für das Samsung Galaxy S8 und das S8 Plus sind die Updates sicher. (Foto: t3n)

Der Branchenprimus Samsung wird neben seinen aktuellen Topmodellen mindestens die beiden S7-Modelle mit einem frischen OS-Update versehen. Ebenso ist mit einer Portion Android 8.0 für das aktuelle Galaxy Tab S3 und die 2017er A-Klasse zu rechnen. Laut Sammobile werden folgende Geräte das Update erhalten.

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Samsung Galaxy A7 (2017)

Samsung Galaxy J5 (2017)

Samsung Galaxy J7 (2017)

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C7 Pro

Samsung Galaxy J7 Prime

Samsung Galaxy Note 8 in Bildern Bilder 1 von 12

Huawei: Die aktuellen und 2016er Modelle dürften das Update auf Android 8.0 erhalten

Android O für das Huawei Mate 9 und das P10 sind sicher. (Foto: t3n)

Der drittgrößte Smartphone-Hersteller weltweit, Huawei, wird ohne Zweifel für seine aktuellen, aber auch die letztjährigen Smartphone- und Tabletmodelle ein Software-Update auf Oreo liefern. Wie beim Nougat-Update gehen wir zwar davon aus, dass Huawei nicht zu den ersten gehören wird, die das Update bereitstellen, dafür sind wir guter Dinge, dass es für folgende Geräte kommen dürfte. Offiziell hat Huawei sich noch nicht zu Wort gemeldet.

Android 8.0: Honor verspricht Android-Updates für 2 Jahre

Das Honor 8 wird das Oreo-Update erhalten, sofern Honor sich an sein Versprechen hält. (Foto: t3n)

Huawei-Tochter Honor hatte im letzten Jahr versprochen, jedes seiner Modelle für einen Zeitraum von zwei Jahren mit aktuellen Updates zu versorgen. Entsprechend sollten folgende Smartphones bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres ein Update auf die neueste Android-Version erhalten.

HTC: Kommt das Android-8.0-Update so schnell wie Nougat im letzten Jahr?

Das ist das HTC U11. (Foto: t3n)

HTC tat sich in der Vergangenheit in Sachen Software-Updates positiv hervor. In diesem Jahr dürfte es nicht anders sein und eine Reihe aktueller Geräte aktualisieren. Nachdem Google die finale Version von Android 8.0 veröffentlicht hat, dürfte HTC eines der ersten Unternehmen sein, die Updates für ihre Geräte zur Verfügung stellen werden. Diese Modelle gehören zum ersten Schwung:

We're excited to bring Android Oreo to HTC U11, HTC U Ultra, and HTC 10 owners worldwide! Details & additional devices to be announced soon. — HTC USA (@HTCUSA) August 22, 2017

LG: Android 8.0 wohl wieder nur für die Topmodelle

Das LG G6 und das Ende August erscheinende LG V30 werden Oreo garantiert bekommen. (Foto: t3n)

LG hat sein G5 im letzten Jahr relativ früh mit Android 7.0 Nougat versorgt, den Rest des Portfolios aber bislang vernachlässigt. Weder das 2015er LG G4 noch das LG V10 laufen bis dato mit Nougat - das Update soll erst im Laufe des zweiten Halbjahres 2017 erscheinen. Immerhin läuft das G6 ab Werk mit Android 7.0. Auch wenn es womöglich wieder eine Weile dauern wird, sollten neben dem G6 auch die 2016-Topmodelle ein Update erhalten.

Motorola-Lenovo: Schnelle Updates möglich

Als eines der ersten Lenovo-Geräten wird das im Juni 2017 angekündigte Moto Z2 Play Android O erhalten. (Bild: Lenovo)

Lenovo beziehungsweise Motorola war im letzten Jahr von der schnellen Truppe und hat diverse Modelle relativ rasch mit Nougat ausgerüstet. Beim Oreo-Update wird es sicherlich nicht anders laufen, da das Unternehmen die Android-Nutzeroberfläche bewusst kaum verändert, sodass die notwendigen Anpassungen nicht so umfangreich sind wie bei anderen Herstellern.

Moto Z

Moto Z Force

Moto Z Play

Moto Z 2 Play

Play Moto Z Force Edition

Moto X4

Moto G5

Moto G5 Plus

Moto G5s

Moto G5s Plus

Oneplus verspricht Android 8.0 für die 3er-Modelle

Das Oneplus 3 und das 3T sind auf der sicheren Seite. (Foto: t3n)

Oneplus hat seine 2016er-Modelle schon auf Android 7.1.1 angehoben – das Oreo-Update ist auch schon sicher: Pete Lau, CEO des Unternehmens, hatte am 31. Mai per Twitter Android 8.0 versprochen. Entsprechend werden mit Sicherheit das Mitte Juni erscheinende Oneplus 5 und die letztjährigen Geräte die neue Software erhalten. Das 2015er Oneplus 2 wird zum Ärger vieler Nutzer nicht einmal auf Android 7.0 gebracht. Im August hat Oneplus eine geschlossene Beta-Version von Oreo für das 3 veröffentlicht. Eine stabile Beta soll schon Mitte September und eine öffentliche Beta-Version für 3(T) und 5 würden schon Ende September bereitstehen, berichtet Android Police.

A lot of you have been asking, so I'm proud to say Android O will come to OnePlus 3 and 3T. — Pete Lau (@petelau2007) May 31, 2017

Oneplus 5 (Android 8.o soll noch vor Ende des Jahres erscheinen)

Oneplus 3T (Android 8.o soll noch vor Ende des Jahres erscheinen)

Oneplus 3 (Android 8.o soll noch vor Ende des Jahres erscheinen)

Android-8.0-Update: Sony hat viel zu tun

Glanzstück: Sony Xperia XZ Premium. (Foto: t3n)

Sony hat sich in der Vergangenheit als zuverlässig mit der Bereitstellung von Updates gezeigt und im letzten Jahr sogar eines seiner Xperia-Smartphones mit einer Developer-Version von Android 7.0 Nougat versehen. Ob es in diesem Jahr abermals eine entsprechende Vorab-Software geben wird, bleibt abzuwarten. Die Japaner haben in den letzen 18 Monaten eine Menge Smartphones veröffentlicht, die ein aktuelles Update bekommen sollten. Ende August hat Sony sich zu seinen Update-Plänen zu Wort gemeldet. Folgende Modelle werden demzufolge Oreo-Update erhalten:

Sony Xperia ZX1 (ab Werk mit Oreo)

Sony Xperia ZX1 compact (ab Werk mit Oreo)

Xperia X

Xperia X Performance

Xperia XZ

Xperia X Compact

Xperia XZ Premium

Xperia XZs

Xperia XA1

Xperia XA1 Ultra

Xperia Touch

Xperia XA1 Plus

HMD Global: Alle aktuellen Nokia-Smartphones erhalten das Update auf Android 8.0

Die im ersten Quartal 2017 vorgestellten Android-Geräte unter Nokia-Flagge sollen gegen Ende Juni in den Handel kommen und wohl mit Android 7.1.1 ausgeliefert werden. Gegenüber Techradar wurde versprochen, dass das Dreiergespann Android Oreo erhalten werden, sobald es verfügbar ist. Eine andere Aussage war aber auch nicht zu erwarten, denn im April postulierte ein Unternehmenssprecher: „Kunden haben das Recht darauf, stets die aktuelle Android-Version auf ihren Geräten zu haben.“ Wir können gespannt sein, ob Nokia-Hersteller HMD Global sein Versprechen halten wird. Das im August veröffentlichte Flaggschiff Nokia 8 wird ebenso Android 8.0 bekommen.

Nokia 3

Nokia 5

Nokia 6

Nokia 8

Das Nokia 6 in Bildern Bilder Nokia. (Foto: t3n) 1 von 14

Asus: Alle Zenfone-3- und -4-Geräte bekommen Android 8.0 mit ZenUI 4.0

Das Asus Zenfone 4. (Bild: Asus)

Der taiwanische Hersteller Asus hat sich zum im Laufe der Vorstellung seiner neuen 4er-Zenfone-Serie zum Oreo-Update geäußert: Der Ankündigung zufolge sollen alle Modelle der Zenfone-3- und -4-Reihe Android 8.0 bekommen. Die 4er-Serie ist derzeit nur in Taiwan gelauncht worden, zur IFA Anfang September wird Asus einige der neuen Modelle mit Sicherheit auch für den europäischen Markt lancieren. Über das Zenfone AR, das erst vor wenigen Wochen auf den Markt gekommen ist, hat Asus sich jedoch nicht geäußert. Gedulden müssen sich Besitzer eines der Asus-Modelle außerdem: Laut Hersteller soll das Update erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 erscheinen – bis dahin gibt es aber schon Android „P“.

Android 8.0 kommt auf viele Asus-Geräte – aber wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2018. (Bild: Asus)

Zenfone 3

Zenfone 3 Max

Zenfone 3 Deluxe

Zenfone 3 Laser

Zenfone 4

Zenfone 4 Pro

Zenfone 4 Selfie

Zenfone 4 Selfie Pro

Von welchem Hersteller sind noch Updates zu erwarten?

Dass nicht nur Updates der bisher genannten Hersteller kommen werden, dürfte klar sein. Auch die weiteren Player wie Blackberry mit dem Keyone und DTek 60, BQ, Alcatel, Medion und auch ZTE werden einige ihrer Modelle mit Android Oreo versehen. Wir werden diesen Artikel kontinuierlich um neue Details erweitern, sobald sich ein Unternehmen zu seinen Plänen äußert.

