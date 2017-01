Android-Instant-Apps: Google startet Live-Testphase mit ersten Partnern

Mit den Android-Instant-Apps könnt ihr Apps nutzen, obwohl sie nicht auf dem Smartphone installiert sind. Die auf der I/O 2016 angekündigte Funktion geht endlich in den aktiven Testlauf.

Android-Instant-Apps: Testphase mit ersten Partnern angelaufen

Auf der Google I/O 2016 hatte Google seine Android-Instant-Apps erstmals präsentiert. Das Ziel dieser Funktion, bei der App-Elemente letztlich auf das Smartphone gestreamt werden, kann als weiterer Schritt der Verzahnung von nativen und mobilen Web-Apps verstanden werden.

Google schaltet erste Android-Instant-Apps scharf. (Bild: Google)

Mit dem offiziellen Startschuss der Live-Testphase, der am Montag per Blog-Artikel im Android-Developers-Blog erfolgte, hat Google erste Entwicklungs-Partner genannt. Zu ihnen gehören Buzzfeed, Viki, Periscope und Wish. Alle Android-Nutzer können die Android-Instant-Apps ab sofort ausprobieren. Mithilfe des in der der Testphase gesammelten Nutzer-Feedbacks sollen die Strreaming-Apps funktional erweitert und auf zusätzliche Apps ausgeweitet werden.

Android-Instant-Apps läuft auch auf älteren Android-Versionen

Während zahlreiche neue Funktionen über System-Updates verfügbar gemacht werden, verhält es sich bei den Android-Instant-Apps anders. Laut Google werden auch ältere Android-Versionen bis hin zu Android 4.1 Jelly Bean unterstützt – es muss lediglich eine aktuelle Google-Play-Dienste-Version installiert sein – diese gelangt in der Regel automatisch aufs Gerät.

Android Instant Apps unterstützt auch ältere Android-Versionen. (Bild: Google)

Die Integration der Android-Instant-Apps in die Websuche ist nur eines der möglichen Einsatzgebiete. Es wäre beispielsweise auch denkbar, dass sie in den Google-Play-Store integriert werden, damit Nutzer Apps vor dem Kauf oder vollständigen Download ausprobieren können.

Die Android-Instant-Apps basieren unter anderem auf den Google-Play-Diensten. (Bild Google)

Interessierte Entwickler können schon erste Vorarbeit leisten, um ihre Apps auf die Android-Instant-Apps vorzubereiten. Apps müssen modularisiert werden, damit die relevanten Teile heruntergeladen und „on-the-fly“ laufen können. Das notwendige vollständige SDK soll in den nächsten Monaten veröffentlicht werden.

via www.androidpolice.com