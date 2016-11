Unfall oder Spionage? Android-Smartphones senden SMS und Kontakte nach China

Einige im Westen verkaufte Android-Smartphones übertragen ganze SMS und andere Daten nach China. Das gesamte Ausmaß des Problems lässt sich derzeit nur schwer einschätzen.

Verschiedene Android-Smartphones betroffen: SMS und Kontakte wandern nach China

Einige Android-Smartphones senden persönliche Daten nach China. Darunter befinden sich vollständige SMS, Kontakt- und Anruferlisten. Grund dafür ist die Firmware der Geräte, die von der chinesischen Firma Shanghai Adups Technology Co. Ltd. stammt. Entdeckt wurde die unerwünschte Datenübertragung von dem amerikanischen Sicherheitsunternehmen Kryptowire.

Shanghai Adups Technology Co. Ltd. vertreibt eine kommerzielle Update-Software für Smartphone-Firmware. Nach Firmenangaben hat das Unternehmen mehr als 700 Millionen aktive Nutzer weltweit und ihre Firmware soll von 400 der führenden Mobilfunkanbieter sowie Chip- und Gerätehersteller genutzt werden. Wie viele Geräte im Geheimen Nutzerdaten nach China versenden ist derzeit jedoch unklar.

Kryptowire will mehrere Geräte entdeckt haben, bei denen das der Fall. Beim Namen wird in ihrem Bericht allerdings nur das Billig-Smartphone R1 HD von Blu genannt. Laut dem US-amerikanischen Hersteller sollen 120.000 Smartphones des Unternehmens betroffen gewesen sein. Allerdings sei bereits ein Update veröffentlicht worden, um die ungewollte Spionage-Funktion zu unterbinden. Außerdem soll Adups versprochen haben, dass die gesammelten Nutzerdaten vernichtet wurden.

Blu R1 HD: Dieses Android-Smartphone hat sensible Nutzerdaten nach China gesendet. (Foto: Blu)

Spionage-Firmware: Hersteller spricht von einem Versehen

Der Hersteller der Firmware hat sich zwischenzeitlich über einen Anwalt zu Wort gemeldet. Der gab gegenüber der New York Times zu Protokoll, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Die Firmware sei speziell für einen chinesischen Kunden geschrieben worden. Der habe auf die Art und Weise Werbe-SMS erkennen wollen. Darüber, wie viele Smartphones wirklich betroffen sind, wollte sich der Adups-Anwalt nicht äußern.

Laut New York Times hat Google Adups aufgefordert, die Spionage-Funktion auf allen Smartphones zu entfernen, auf denen Googles Play-Dienste installiert sind. Davon wären demnach aber nicht die vielen Millionen Smartphones betroffen, die in China verwendet werden, wo Google nicht am Markt vertreten ist. In Amerika wird der Fall jetzt auch vom Department of Homeland Security untersucht.

Fazit

Leider bleibt das gesamte Ausmaß der Problematik unklar, zumal Kryptowire nur zufällig über die Datenweitergabe gestolpert ist. Es bleibt zu hoffen, dass auch kleinere Smartphone-Hersteller wie Blu in Zukunft besser darauf achten, wie die Software wirklich funktioniert, die sie auf ihre Geräte packen.

