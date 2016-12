Mit Android Wear 2.0: Google wird 2 neue Smartwatches Anfang des Jahres vorstellen

Jetzt ist es offiziell. Google Produkt-Manager Jeff Chang bestätigt zwei neue Flagship-Smartwatches, die im ersten Quartal 2017 auf den Markt kommen.

Zwei neue Flagship-Smartwatches von Google

Schon seit längerem gibt es Gerüchte zu den beiden neuen Smartwatches, gegenüber The Verge wurden diese am Donnerstag bestätigt. Anders als ursprünglich erwartet werden sie aber kein Google- oder Pixel-Branding bekommen. Vielmehr werden sie wieder das Branding des Herstellers tragen. Dieser wird vorerst noch nicht genannt, Android Police vermutet aber, dass es entweder LG oder Huawei ist. Auf das „Made by Google“-Label wird damit verzichtet.

Auch andere Android-Wear-Watches werden mit dem Launch der beiden neuen Modelle ein Update auf das Android-Wear-2.0-Betriebssystem bekommen. Damit kommen neben Standalone-Apps, die auch ohne Smartphone funktionieren, noch weitere Features wie Android Pay. Neu ist auch der virtuelle Assistent Google Assistant. Dieser ist bereits bei den Pixel-Smartphones oder dem smarten Google Home im Einsatz.

Allerdings werden nicht alle existierenden Modelle mit dem neuen Betriebssystem kompatibel sein, berichtet The Verge, und Android Pay wird außerdem nur für ausgewählte Geräte verfügbar sein.

Neue Google-Smartwatch „Angelfish“ soll wie die Moto 360 ein rundes Display besitzen. (Foto: t3n)

Google-Codename: „Angelfish“ und „Swordfish“

Auch, wenn vorerst keine Details zur Hardware verraten wurden, wissen wir, dass die beiden runden Smartwatches den Codenamen „Angelfish“ und „Swordfish“ tragen. Bereits im Sommer berichteten wir, dass das „Angelfish“-Modell optisch an Moto 360 orientiert ist, außerdem soll es ein integriertes LTE-Modul bekommen. „Swordfish“ soll kleiner sein und mit weniger Funktionen ausgestattet sein.

Dieses Video aus dem Mai zeigt ein Preview der UI von Android Wear 2.0:

In diesem Kontext auch interessant: Für Android Wear 2.0: Google arbeitet an zwei Nexus-Smartwatches