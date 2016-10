Angriff auf Airbnb: Wimdu und 9flats fusionieren

Die deutschen Airbnb-Klone 9flats und Wimdu bündeln ihre Angebote. Auch wenn das als Angriff auf das US-Vorbild verstanden werden darf: Für Wimdu endet damit eine Serie aus schlechten Schlagzeilen.

Aus zwei Konkurrenten wird ein Unternehmen: Die Zimmvermittlungsplattform 9flats und das zu Rocket Internet gehörende Pendant Wimdu bündeln ihre Angebote. Wie beide Unternehmen am Montag mitteilten, solle damit der europaweit größte Peer-to-Peer-Marktplatz zur Vermietung von Ferienunterkünften entstehen. Der Schritt dürfte primär dem enormen Wettbewerbsdruck durch das US-Vorbild Airbnb geschuldet sein. Das Unternehmen aus San Francisco hat nach eigenen Angaben über zwei Millionen Inserate in über 190 Ländern im Angebot.

9flats-CEO übernimmt das Ruder

Als Airbnb-Klone gingen Wimdu und 9flats 2011 an den Start. (Foto: dpa)

Durch den Zusammenschluss von 9flats und Wimdu soll sich die Zahl der gelisteten Unterkünfte nach offiziellen Angaben auf nunmehr 500.000 erhöhen. Bislang verzeichnete Wimdu etwa 300.000 Wohnungen auf seiner Plattform, 9flats mit rund 200.000 etwas weniger. Zwar sollen laut der Wiwo keine Stellen gestrichen und beide Marken vorerst erhalten bleiben. Allerdings spricht einiges dafür, dass 9flats zumindest langfristig das alleinige Gegengewicht zu Airbnb in Europa werden soll.

Zum einen wird laut offiziellen Angaben Roman Bach, bislang CEO von 9flats, die Leitung der neu formierten Unternehmens übernehmen. Seit seinem Amtsantritt vor zwei Jahren konnte Bach den in Hamburg gegründeten Anbieter in die Gewinnzone führen. Davon kann Wimdu bislang nur träumen. Die 2011 gegründete Rocket-Tochter erzielte allein bis 2014 einen Verlust von rund 48 Millionen Euro. Zum anderen machte Wimdu zuletzt vor allem mit negativen Schlagzeilen von sich reden.

Negative Schlagzeilen bei Wimdu

So wurde das Wohnungsportal angeblich erst im Frühjahr von der Wettbewerbszentrale wegen irreführender Preisdarstellung abgemahnt. Hinzu kam außerdem eine Niederlage vor Gericht: Wimdu hatte gegen das neue Ferienwohnungsverbot geklagt. Ein Berliner Gericht entschied jedoch, das sogenannte Zweckentfremdungsverbot sei rechtens. Wer seine Wohnung als Ferienwohnung vermieten will, muss demnach eine Erlaubnis des Bezirks einholen, die jedoch selten erteilt werde. Die Regelung macht seitdem nicht nur Wimdu das Leben in der Bundeshauptstadt schwer.

Darüber hinaus sah sich Wimdu Vorwürfen eines massiven Versagens in Sachen Schadenersatz und Irreführung der Kunden ausgesetzt. Auch wenn sich das Unternehmen in diesem Fall als Opfer darstellte, ließ sich die Abwärtsspirale offenbar nicht aufhalten. Im August dann machte schließlich das Gerücht die Runde, Wimdu stehe unmittelbar vor dem Aus. „Das Startup könnte schon bald liquidiert werden“ berichtete das Manager Magazin unter Berufung auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Mit der Fusion dürfte dieser Fall jetzt eingetreten sein.