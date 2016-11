Anomalieerkennung – so schützt ihr euch vor Umsatzausfällen

Wenn der Umsatz gleicht bleibt, obwohl die Anzahl an Bestellungen steigt, liegt ein Fehler vor. Anomalieerkennung hilft bei der Schadensbegrenzung.

E-Commerce-Sites sind klickgetrieben. Einflüsse einer Werbekampagne oder Empfehlungen von Prominenten können eine unmittelbare positive Auswirkung auf Web-Traffic und Sales haben. Doch es gibt auch Anomalien, die unerfreuliche Sachverhalte aufdecken – Sachverhalte, die für Umsatzverluste sorgen.

Daher ist es für E-Commerce-Händler wichtig, deutliche Veränderungen beim Traffic oder sonstige Anomalien sofort zu bemerken. Dazu muss ein System zunächst lernen, was als „normal“ gilt, erklärt Christian Glatschke, Sales Director DACH bei dem Echtzeit-Analyse-Anbieter Anodot. Die Anomalieerkennung lernt automatisch das normale Verhalten der Datenströme auf der Website und im Backend. Mit der Zeit kristallisieren sich hier bestimmte Werte heraus, die als Referenzwert herangezogen werden. Zum Beispiel ein Warenkorbwert zwischen 30 und 250 Euro oder 100 Bestellungen pro Stunde via Android und 200 via iPhone. Hat das System gelernt, wo die Range liegt und es kommt zu Ausreißern, schlägt es Alarm.

Anomalieerkennung – schnelle Fehlerbehebung nach Android- oder iPhone-Update

Ein Beispiel: Fällt die Bestellrate bei den iPhones plötzlich auf Null, kann es sein, dass Apple eine neue Software-Version bereitgestellt hat und jetzt in eurer Shopping-App die Bestellfunktion nicht mehr geht. Dank Anomalieerkennung seid ihr schnell gewarnt und könnt euch auf Fehlersuche begeben, den Fehler beheben und den Umsatzverlust abstellen.

Ihr könnt aber auch Werte kombinieren, beispielsweise Geolocation und Umsatz. Oder Anzahl Bestellungen und Umsatz. Wenn das System dann einen massiven Umsatzrückgang bei einem Produkt bemerkt trotz extrem vieler Klicks auf den Warenkorb, dann solltet ihr nachhaken. Einem großen Retailer ist das jüngst passiert, erzählt Christian Glatschke. Der Händler wollte Geschenkgutscheine für 200 US-Dollar anbieten. Der Kaufpreis im Kassensystem lag aber nur bei 20 Dollar. Das sprach sich unter den Kunden sehr schnell herum und so wurden fleißig die beworbenen 200-Dollar-Gutscheine für 20 Dollar bestellt. Die Klicks auf den Warenkorb gingen also ab wie Schmitz Katze, ohne dass der Umsatz entsprechend wuchs. Dank Anomalieerkennung wurde der Fehler schnell entdeckt und weiterer Schaden abgewendet. Der Kaufpreis wurde im System korrigiert.

Anomalieerkennung: Mehr Käufe, weniger Umsatz - klassischer Fall von Fehler. (Screenshot: Anodot)

Anomalieerkennung bei Schnittstellenproblemen mit dem Zahlungsanbieter

Auch beim Checkout kommt es häufiger zu Problemen: So bleibt die Rate an Bestellungen, die in den Warenkorb gelegt werden, gleich. Aber es kommt zu keinem erfolgreichen Abschluss des Checkouts, weil die Kreditkarte nicht akzeptiert wird. Das Bezahlsystem hat nur Fehlermeldungen zu den Bezahlungen gemeldet. Die Anomalieerkennung hilft in solchen Fällen, ein Problem in der API-Anbindung des Bezahlsystems an den Online-Shop zu erkennen.

Nun gibt es aber auch saisonale oder andere komplexe Muster, die beispielsweise nach einer großen Werbekampagne oder zu besonderen Anlässen wie dem Cyber Monday auftreten können. Beläuft sich der Umsatz an einem normalen Freitag auf sagen wir 8.000 Euro, dann können es am Black Friday locker 16.000 Euro sein. In diesem Fall muss das System jedoch keine Warnung ausspucken. Solche Ausnahmen könnt ihr dem System mitteilen. Plant ihr für den 18. Dezember zum Beispiel noch mal eine große, vorweihnachtliche Marketing-Aktion, von der ihr eine Umsatzsteigerung um 20 Prozent erwartet, könnt ihr das im System hinterlegen. Es berücksichtigt diese Angaben dann bei seinen Warnungen.

Typische Einsatzgebiete für Anomalieerkennung:

Auffälliger Umsatzrückgang Sinkende Klickrate – beispielsweise bedingt durch fehlerhafte Software Anomalien in der Anzahl von Chats Anomalien in den Produktbestellverläufen – wenn bestimmte Produkte besonders gut verkauft werden, können eventuell Preise angepasst werden Betrugserkennung – beispielsweise Bot-Attacken, bei denen die Click-trough-Rate steigt, aber der Umsatz gleich bleibt Anomalien in den Antwort-/Reaktionszeiten Fehlermeldungen Häufigkeit der Fragen nach Erklärungen Anomalien in den Bezahlprozessen

Mit Anomalieerkennung habt ihr also ein Werkzeug in der Hand, das Probleme frühzeitig erkennt und diagnostiziert. Und so könnt ihr das Problem schnell beheben und präventive Maßnahmen ergreifen, bevor es zur echten Krise wird.