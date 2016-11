Das Anti-Rocket: Wie der Inkubator Makers profitable Startups aufbauen will

Makers macht Startups: Der Inkubator und Accelerator aus Berlin hilft jungen Unternehmen beim Wachstum. Anders als bei Rocket Internet geht es dabei vor allem um eins: früh profitabel zu sein.

Eigentlich wollten Friedrich Neuman und Marius Schulze gar keinen Company-Builder aufbauen. Die beiden früheren Rocket-Mitarbeiter planten stattdessen, ihre eigenen Ideen umzusetzen. „Wir wollten in erster Linie gründen“, erzählt Neuman im Rückblick. Er und Schulze hätten einige Geschäftsmodelle im Kopf gehabt. Ihr Startup Run-a-shop war das erste, das sie auch umsetzten. Gemeinsam kümmerten sie sich um Kampagnen, stellten Designer an, holten leihweise Fachkräfte von anderen Startups.

Doch Run-a-shop blieb nicht ihre einzige Idee. Denn durch die Arbeit an dem Unternehmen, das Nutzerakquise verspricht, entstand ein neuer Gedanke: ein Mobile-Advertising-Unternehmen, das Werbung in Apps geschickt platziert. Gemeinsam mit den späteren Gründern Felipe Ogibowski und Gunnar Kämpgen entwickelten Neuman und Schulze das nächste Startup Iconpeak – dieses Mal als Investoren. „Wir haben aus dem Geschäft von Run-a-shop neu gegründet“, sagt Neuman. Finanziert habe man es aus eigenen Mitteln, mit einer sechsstelligen Summe.

Um beide Projekte zu managen, brauchte es einen Überbau. Neuman und Schulze beschlossen, den Fokus nicht auf einzelne Startups zu legen, sondern auf mehrere, sie zeitgleich aufzubauen und zu unterstützen – die Idee zu Makers war geboren.

Mit Makers haben Friedrich Neuman und sein Mitgründer Marius Schulze ein Unternehmen hochgezogen, das anderen Firmen beim Start hilft. Genau wie Rocket Internet investiert Makers in die Startups – wenn auch mit deutlich geringeren Summen. Die Seed-Runde überschreitet gewöhnlich nicht 500.000 Euro.

Danach unterstützt der Company-Builder die jungen Unternehmen bei allen Schwierigkeiten, die anfallen: Er stellt den Gründern beispielsweise Experten wie Designer zur Seite, wenn sie sich kein Personal leisten können. Er bastelt am Produkt mit, wenn die Startups das wünschen. Er gibt Feedback, wenn sie Resonanz brauchen. Und er geht mit auf Investorensuche, wenn sie weiteres Geld benötigen. Aber eigentlich, das ist das erklärte Ziel, sollen die Startups lieber gleich profitabel arbeiten. Ein Anti-Rocket, wenn man so will.

Makers: Aus der Gründung gegründet

Das Geschäft des kleinen Berliner Unternehmensbauers konzentriert sich auf zwei Modelle: Inkubation und Acceleration. Im ersteren Fall bauen Neuman und Schulze das Startup mit auf. Iconpeak ist dafür ein Beispiel. Makers stellt dann die Idee oder bastelt daran mit, sucht manchmal auch nach einem Gründerteam, rüstet es mit Startkapital aus.

Felipe Ogibowski führt gemeinsam mit Gunnar Kämpgen das Startup Iconpeak. (Foto: Iconpeak)

Bei der Acceleration kommen Gründer schon mit einer Idee, manchmal auch einer GmbH, zu Makers. Dann geht es stärker darum, eine Idee zu skalieren und sie beim Wachstum zu unterstützen. Bei der Inkubation hält das Unternehmen von Neuman und Schulze gewöhnlich mindestens 25,1 Prozent der Anteile. Bei der Acceleration liegen die Anteile normalerweise darunter. Neuman betont aber, dass diese Werte immer auch abweichen können. „Wir konzentrieren uns mit Makers mittlerweile mehr auf Acceleration“, sagt Neuman.

Den Kern von Makers macht ein Expertenteam aus: Der Company-Builder beschäftigt insgesamt 15 Personen, PR-Fachleute, Marketer, Designer, Entwickler, Personaler. Sie sind allein dafür da, den Startups dort zu helfen, wo sie gerade Hilfe benötigen. „Gerade für das Recruiting haben Startups anfangs oft keine Zeit“, erklärt Neuman. „Wir stellen Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen zur Verfügung. Der Gründer muss uns nur sagen, was er genau will.“ Für diese Dienstleistung zahlen die Startups wiederum. Gleichzeitig hilft Makers auch bei der Investorensuche. Wenn ein junges Unternehmen Kapital benötigt, vernetzen Neuman und Schulze die Gründer mit Business Angels und Risikokapitalgebern.

Allerdings gibt sich der Company-Builder wählerisch. Damit Makers investiert, müssen Startups und Gründer vier wesentliche Voraussetzungen erfüllen: Die Gründer müssen erstens Expertise oder Kontakte in der Industrie mitbringen, in der sie ihr Startup ansiedeln. Zweitens muss einer von ihnen technisches Fachwissen vorweisen können. Das Geschäftsmodell muss drittens eine Weile ohne Investition auskommen können. Und die Gründer sollten viertens am Anfang unter dem Dach von Makers sitzen.

„Wir wollen erst im Kleinen beweisen, dass ein Geschäftsmodell funktioniert.“

„Wir zählen nicht zu der Art von Investoren, die Geld gibt und dafür einmal im Monat einen Report verlangt“, sagt Neuman. „Wir sind sehr hands-on, wir entwickeln das Geschäft aktiv mit.“ Dass das Geschäftsmodell auch erst einmal ohne große Finanzierungsrunde laufen muss, erklärt er so: „Wir wollen erst einmal im Kleinen beweisen, dass ein Geschäftsmodell auch funktioniert.“ Das müsse ohne Geld gehen. Ein wichtiger Unterschied zur Startup-Schmiede Rocket Internet, die sich gerade am Anfang eines Unternehmens auf ein starkes Umsatzwachstum statt schwarze Zahlen konzentriert.

Derzeit beherbergt Makers acht Startups, sechs davon sitzen mit Makers unter einem Dach. Auf eine Industrie legt sich der Company-Builder dabei nicht fest – zu den Feldern zählen mobiles Marketing, Roboadvisor, SaaS-Lösungen, Home Fashion, Influencer-Marketing, Spiele. „Wir sind agnostisch, was das Thema Industrien angeht“, sagt Neuman. Allerdings haben die meisten Startups keinen Verbraucherfokus, sondern sind auf das Geschäft mit Unternehmen ausgerichtet. Der Grund: „Damit machen wir relativ schnell Geld.“