App-Store-Sperre für Dash: Apple wirft Entwickler schweren Betrug vor

Der App-Store-Streit zwischen Apple und dem Dash-Entwickler eskaliert. Der Versuch einer Einigung bleibt erfolglos. Was ist passiert?

Nach Jahren der Verwarnung: Darum flog Dash wirklich aus dem App-Store

Der Streit zwischen Apple und dem Entwickler der populären Dash-App geht in die letzte Runde. Nachdem der IT-Konzern die Anwendung aus dem App-Store entfernt und somit für Aufruhr in der Community gesorgt hat, kommt jetzt die öffentliche Erklärung: „Fast 1.000 betrügerische Bewertungen“ seien im Zusammenhang mit zwei Accounts und 25 Apps des Entwicklers entdeckt worden, ließ ein Apple-Sprecher jetzt wissen. Die Sperrung sei somit nicht, wie von Kritikern angenommen, „willkürlich“ passiert.

Apple erklärt, dass im Vorfeld eine Warnung ausgesprochen worden sei und man versucht habe, die Angelegenheit mit dem Entwickler zu klären, jedoch ohne Erfolg. Zu den Betrugsvorwürfen gehören auch Handlungen, die „anderen Entwicklern schaden sollten“. Laut Loop, dem Magazin, dem Apple die Erklärung gab, handele es sich dabei um positive Bewertungen eigener Apps sowie negative Bewertungen konkurrierender Anwendungen. Die erste Verwarnung sei bereits vor zwei Jahren erfolgt.

Entwickler räumt Fehler im App-Store-Streit ein

Auch der beschuldigte Dash-Entwickler Bogdan Popescu hat sich inzwischen geäußert und gab zu, dass er „vor drei bis vier Jahren“ für eine Familienangehörige einen Entwickler-Account angelegt und dahinter seine Kreditkarte hinterlegt habe. Apple erachtet die Accounts auch deshalb als verknüpft und entfernte beide Entwicklerzugänge. Für die Kalifornier sei das Problem spätestens da klar gewesen, nachdem der Konzern dahinter die besagten Bewertungen entdeckt hatte.

„Fast 1.000 betrügerische Bewertungen sind entdeckt worden.“

Apple bot Popescu am vergangenen Wochenende an, seinen eigenen Account wiederherzustellen. Wie aus einem Mitschnitt eines Telefonats mit Apples Developer-Relations-Team hervorgeht, sollte der Entwickler auf einem Blog-Beitrag den Vorfall selbst erklären. Der Dash-Erfinder gab an, dass er vorab einen Entwurf geschickt, jedoch keine Rückmeldung bekommen habe. Stattdessen sei Apple direkt mit der Stellungnahme an die Öffentlichkeit gegangen.

Der willkürlich erscheinende Rauswurf hatte für große Besorgnis unter Entwicklern gesorgt. Bei Ausschluss des Developer-Programms gäbe es schließlich keine Möglichkeit, neue Software im App-Store anzubieten. Durch die von Apple erteilte Sperre für den Entwickler-Account steht Dash auch für bestehende Nutzer nicht mehr zur Verfügung. Die iOS-Version von Dash kann Popescu nun nicht mehr anbieten, er hoffe aber darauf, dass ein anderer Entwickler sie unter seinem Account kostenlos bereitstelle.

Die Dash-Software war eine riesige Sammlung von „Wörterbüchern“, deren Inhalt sämtliche Funktionen aus Softwareschnittstellen und Programmiersprachen allgemein dokumentierte. Die Anwendung war durchsuchbar und galt unter Entwicklern als prima Nachschlagewerk.

Dash im Überblick

Übrigens, Apple kündigte vor einigen Wochen eine große Aufräumaktion für den App-Store an: Apps, die nicht kompatibel mit der aktuellen iOS- und OS-X-Version sind, sollen rausfliegen. Lies auch: App-Store: Apple schmeißt jetzt alle Apps raus, die nicht up to date sind.

