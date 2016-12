Airpods: Apples Bluetooth-In-Ear-Headphones ab sofort erhältlich

Apple hat am Dienstag überraschend den Marktstart seiner kabellosen In-Ear-Kopfhörer Airpods bekannt gegeben. Sie sind ab sofort für 179 Euro verfügbar.

Apple Airpods: Erst verschoben, jetzt verfügbar

Besitzer eines iPhone 7 können aufatmen, denn die Airpods sind ab sofort im Apple-Store erhältlich. Ursprünglich sollten sie schon Ende Oktober in den Handel kommen, aus technischen Gründen hat sich der Marktstart aber um einige Wochen verzögert.

Die Airpods verbinden sich via Bluetooth mit dem iPhone 7, iPhone 7 Plus oder einem anderen Apple-Gerät. Die in den In-Ear-Hörern integrierten W1-Chips und Sensoren erkennen automatisch, ob sie sich im Ohr befinden oder nicht. Sie werden nur dann aktiviert, wenn sie ins Ohr gesteckt werden. Ihr könnt die Airpods sowohl als Paar als auch einzeln verwenden.

Laut Apple sollen die Airpods eine Akkulaufzeit von fünf Stunden liefern. Geht der Akku zur Neige, müsst ihr die Ohrhörer nur in die Aufbewahrungsbox legen, schon werden sie wieder aufgeladen. Der in die Box integrierte Akku soll eine Laufzeit von 24 Stunden bieten. Mit einer Ladedauer von 15 Minuten über das Case sollen drei Stunden Laufzeit möglich sein.

Airpods: Siri im Ohr

Die Airpods sollen sich durch ihre einfache Bedienbarkeit auszeichnen, denn sobald ihr die Ohrhörer aus dem Case nehmt, verbinden sie sich automatisch mit dem iPhone. Die teils umständliche manuelle Kopplung mit dem Bluetooth-Gerät entfällt. Die Kopfhörer lassen sich dank eines integrierten Mikrofons auch zur Steuerung von Siri und zum Telefonieren verwenden. Hierfür muss nur ein Doppeltipp auf die Airpods ausgeführt werden, schon wartet Siri auf euren Befehl.

iPhone-7-Besitzer, die auf die Airpods sehnlichst gewartet haben, dürfen jetzt zuschlagen. Wie eingangs erwähnt, schlagen sie mit 179 Euro zu Buche und sollen rechtzeitig vor Weihnachten bis zum 20. Dezember ausgeliefert werden.

