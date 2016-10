Apple-Aktien statt Macintosh: Diese Website sagt dir, wie reich du jetzt wärst

Hätte ich nicht lieber Apple-Aktien statt eines Macintosh kaufen sollen? Oder eine Playstation statt Sony-Aktien? Eine Seite errechnet, ob sich das Investment gelohnt hätte – Überraschungen inklusive.

Apple-Aktien: Kräftige Wertsteigerung

Wer vor über 30 Jahren sein ganzes Geld in Apple-Aktien investiert hätte, wäre – sofern er oder sie damals schon ein paar Tausend Mark oder Dollar besessen hätte – mittlerweile stinkreich. Die Faszination von „Ach, hätte ich doch ... was wäre, wenn“ greift die Website Investedinstead.com auf. Hier kann man schauen, wieviel ein Aktienpaket einiger großer Tech-Konzerne wie Apple oder Amazon in den vergangenen Jahren im Wert gestiegen ist. Besonders anschaulich wird das Ganze dadurch, dass der Wert der Aktien mit realen Produkten der Firmen übereinstimmt, die in einem bestimmten Jahr auf den Markt kamen.

Apple-Aktien statt Macintosh – das wär's doch gewesen. (Screenshot: Investedinstead/t3n.de)

Wer zum Beispiel sein Geld Anfang Januar 1984 statt in einen Macintosh – das Gerät kostete bei Erscheinen 2.495 US-Dollar – in ein Aktienpaket des Herstellers Apple investiert hätte, könnte sich jetzt über Apple-Aktien im Wert von 715.943 US-Dollar freuen. Auch nicht schlecht verdient hätte, wer im Juni 2012 seine 57.400 US-Dollar nicht in ein Tesla Model S, sondern in Aktien des Unternehmens von Elon Musk gesteckt hätte. Das Aktienpaket wäre jetzt laut den Berechnungen der Website 344.434 US-Dollar wert – eine Versechsfachung innerhalb von nur vier Jahren.

Sony- nicht so lukrativ wie Apple-Aktien

Weniger zu ärgern brauchen sich Käufer eine Playstation. Das vergleichbare Sony-Aktienpaket ist in den vergangenen 21 Jahren lediglich um 89 US-Dollar angewachsen. Da sieht es bei Microsoft-Aktien schon besser aus. Wer 2001 statt einer Xbox für 299 US-Dollar Aktien des Softwareriesen gekauft hätte, würde jetzt immerhin über Aktien im Wert von 807 US-Dollar verfügen. Die Gebühren für den Aktienkauf haben wir hier einmal unberücksichtigt gelassen. Ebenso wenig haben die Macher den Einfluss der Inflation mitberechnet.

Allerdings soll die Seite – wie dieser Artikel – nicht zum Aktienkauf einladen, sondern Technik- und Zahlenfans ein wenig Spaß bringen. Schließlich kann es mit den Aktienkursen auch schnell wieder bergab gehen. Die Macher der Seite Investedinstead.com zeichnen übrigens auch für WhatIfIBoughtAppleInstead.com verantwortlich. Auf der Website wird berechnet, wieviel Geld man jetzt hätte, wenn man statt in den College-Fonds des eigenen Kindes in Apple-Aktien investiert hätte.

via thenextweb.com