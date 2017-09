Face ID: Apple erklärt, wie die neue Touch-ID-Alternative funktioniert – so werden eure Daten gespeichert

Apple hat mit dem iPhone X nicht nur ein umfangreiches iPhone-Redesign vorgenommen, sondern – oder wegen der nahezu randlosen Form – auf den Homebutton mitsamt Fingerabdruckscanner Touch ID verzichtet. Stattdessen muss beim iPhone X anstelle eures Fingers euer Konterfei herhalten, falls ihr das Smartphone ohne PIN entriegeln wollt. Selbst zur Zahlung per Apple Pay oder anderen Funktionen, für die ihr bislang Touch ID verwendet habt, gilt es nun, das Gesicht in die Kamera zu halten.

Um künftigen iPhone-X-Nutzern die Scheu vor der neuen Technologie zu nehmen, hat das Unternehmen ein umfangreiches Whitepaper zur Sicherheit der Face-ID-Funktion veröffentlicht, um über die Technologie aufzuklären.

„Face ID data doesn’t leave your device, and is never backed up to iCloud or anywhere else“