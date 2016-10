Kingston statt Cupertino: Darum lässt Apple neue Markenzeichen erst in Jamaika eintragen

Apple lässt seine Markenzeichen bevorzugt in Jamaika eintragen. Google hingegen setzt dazu auf das Königreich Tonga. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Von Apple bis Google: Warum lassen große Tech-Konzerne ihre Markenzeichen an exotischen Orten eintragen?

Wann immer Apple zu einer Produktvorstellung lädt, sind die Augen der Welt auf dieses Event gerichtet. Das hat nicht zuletzt damit zutun, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino bekannt dafür ist, vorab keine Informationen zu neuen Produkten zu veröffentlichen. Aber auch andere Tech-Konzerne wie Google, Amazon oder Microsoft haben ein Interesse daran, dass weder die Presse noch die Konkurrenz zu früh erfährt, woran das jeweilige Unternehmen arbeitet.

Sie alle bedienen sich daher eines besonderen Tricks: Sie tragen das Markenzeichen für das noch nicht veröffentlichte Produkt in einem Land ein, das über keine Online-Datenbank für Markenzeichen verfügt. Nach US-amerikanischem Recht ist es möglich, ein Markenzeichen in einem anderen Land einzutragen. Sofern besagtes Markenzeichen innerhalb von sechs Monaten auch in den USA eingetragen wird, gilt der Markenschutz auch nachträglich ab dem Zeitpunkt, an dem es ursprünglich im Ausland beantragt wurde. So können die Unternehmen ihr neues Markenzeichen sichern, machen es der Konkurrenz und der Presse aber deutlich schwerer, frühzeitig davon zu erfahren.

Jamaica Intellectual Property Office: In diesem Gebäude in Kingston waren hunderte Apple-Markenzeichen bekannt, bevor der Rest der Welt davon erfahren hat. (Foto: Jamaica Intellectual Property Office)

Von Jamaika bis zum Königreich Tonga: Hier tragen Tech-Unternehmen bevorzugt ihre Markenzeichen ein

Laut dem Juristen Nehal Madhani gibt es mehr als 60 Nationen auf der Welt, die keine Online-Suche für eingetragene Markenzeichen anbieten. So erlaubt das zuständige Amt in Jamaika zwar beispielsweise die Suche in den Einträgen, allerdings nur vor Ort in ihrem Büro in Kingston. Genau das hat sich Apple offenbar schon häufiger zunutze gemacht. Ganze 275 Markenzeichen soll der iPhone-Konzern laut Quartz seit 2010 dort eingetragen haben, bevor der jeweilige Markenname auch nachträglich in den USA geschützt wurde. Insgesamt hat Apple diesen Trick in dem Zeitraum sogar 343-mal angewendet.

Google nutzte die Vorgehensweise laut den Recherchen von Quartz immerhin 93-mal. Am häufigsten verwendete der Suchgigant dafür das Königreich Tonga. So geschehen beispielsweise im Fall von Google Chromecast im Jahr 2013 oder zwei Jahre später für Android Pay. Microsoft wiederum bevorzugt für die Trademark-Anmeldung anscheinend Südafrika und hat dort 71 der insgesamt 80 seit 2010 im außeramerikanischen Ausland eingetragenen Markenzeichen registrieren lassen.

