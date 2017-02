Apple goes India: iPhones sollen ab April in Indien produziert werden

ein iPhone 7. Apple will das iPhone auch in Indien produzieren lassen. (Foto: Anna Hoychuk/Shutterstock)

Apple wird ab April mit der Produktion von iPhones in Indien beginnen, sagt die Regierung des indischen Bundesstaates Karnataka.

Wie der Technologieminister des Bundesstaats Karnataka mitteilte, soll eine Produktionseinheit in der Provinzhauptstadt Bangalore in wenigen Monaten ihren Betrieb aufnehmen. "Apple wird hier seine Telefone zusammensetzen", sagte Priyank Kharge. Noch sei der Vertrag für die Ansiedlung allerdings nicht unterschrieben.

Apple will die Nachricht bislang noch nicht offiziell bestätigen, sagte der BBC aber, dass das Unternehmen bereit ist, in bedeutendem Umfang in Indien zu investieren.

Indien ist wichtiger Zukunftsmarkt für Apple

Lokale Medien berichten, dass der Bundesstaat noch mit der Regierung in Neu Delhi darüber verhandle, welche Sondergenehmigungen und Steuererleichterungen Apple bekommen könne. Eine iPhone-Produktion in Indien war zuvor schon länger im Gespräch gewesen und bislang daran gescheitert, dass Indien dem Unternehmen bei seinen Wünschen zur Steuer- und Zollfreiheit nicht weit genug entgegengekommen war.

Anders als China, wo Apple die überwiegende Zahl der iPhones aktuell produzieren lässt, hat Apple in Indien nur einen Marktanteil von zwei Prozent und verkauft dort damit deutlich weniger Smartphones als Rivale Samsung. Allerdings gehört Apple bislang schon die Hälfte des kleinen Premium-Marktes für Smartphones in Indien. Zuletzt war Indien eines der Länder mit dem stärksten Wachstum bei den iPhone-Verkaufszahlen.

Das iPhone 7 in Bildern

Einmal mit einem Gerät gekoppelt, lassen sich die drahtlosen Kopfhörer auch mit anderen Apple-Geräten nutzen. (Screenshot: Apple) 1 von 14 Zur Galerie

Laut lokalen Medien wird Apple in Indien auf seinen Zulieferer Winstron setzen. Indien ist für Apple ein wichtiger Zukunftsmarkt – obwohl das Unternehmen dort erst einen sehr kleinen Marktanteil hat. Das liegt vor allem an der hohen Preissensitivität der dortigen Verbraucher. Mit einer lokalen Produktion könnte Apple Importgebühren sparen und konkurrenzfähiger werden.

Zum Weiterlesen:

Mit Material von dpa