„Horror-Jobs“ bei Apple: Insiderin erhebt schwere Vorwürfe gegen Europazentrale

Die Wiener Informatikerin Daniela Kickl arbeitet seit fast drei Jahren in der Europazentrale von Apple. Über die dort angeblich herrschenden Missstände berichtet sie in einem neuen Buch.

Apple: Insiderbericht aus der Europazentrale

Es ist nicht das erste Mal, dass ehemalige Apple-Mitarbeiter mit Berichten über Missstände in dem Konzern an die Öffentlichkeit treten. Am 18. März erscheint jetzt ein Buch, das wieder einigen Sprengstoff birgt. In „Apple intern – Drei Jahre in der Europa-Zentrale des Technologie-Multis“ berichtet die Wiener Informatik-Spezialistin Daniela Kickl über ihre Erfahrungen in der europäischen Apple-Niederlassung im irischen Cork. Die Arbeitsbedingungen waren offenbar alles andere als gut.

„Apple intern“ – Wiener Informatikerin berichtet über Missstände in der Europazentrale. (Cover: edition a)

Mit „Horror-Jobs bei Apple“ ist die Verlagsankündigung zu dem neuen Buch überschrieben. Darin schreibt Kickl, die sich eigentlich auf die Arbeit bei dem Technologieriesen gefreut hatte, dass Mitarbeiter etwa eine festgelegte Klo-Zeit hätten – acht Minuten pro Tag. Außerdem würde das Nichterreichen von Zielen mit Konsequenzen wie Entgeltausfall bei Krankheit geahndet. Die Folgen sind laut Kickl „Demotivation, Burnouts und Selbstmorde“.

„Ich habe mich gefühlt, als hätten Maschinen bereits die Macht über uns Menschen übernommen“, sagt Kickl, die in dieser Woche ihren letzten Arbeitstag bei Apple hat. Kickl hatte sich eigenen Angaben zufolge mit einem Dossier über die Missstände in dem Unternehmen an den Apple-Chef Tim Cook und weitere Apple-Manager gewandt.

Buch über Arbeitsbedingungen bei Apple erscheint am 18. März

Der Insiderbericht zu den Arbeitsbedingungen in der Europazentrale von Apple erscheint im Verlag Edition A und kann vorbestellt werden. Das 288 Seiten umfassende Buch kostet 21,90 Euro (gebundene Ausgabe). Die 1970 geborene Autorin Daniela Kickl arbeitete seit Sommer 2014 bei Apple, zuerst in der Abteilung Technical Support, dann im Bereich Customer Support.

Ob die Anschuldigungen wirklich stimmen können, lässt sich wohl von außen erst beurteilen, wenn sich weitere Mitarbeiter in diese Richtung äußern. Apple hat bisher noch nicht offiziell zu den erhobenen Vorwürfen Stellung bezogen.

Weiterlesen:

via derstandard.at