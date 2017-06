Apple macht Zwei-Faktor-Authentifizierung bei iOS 11 und macOS High Sierra zur Pflicht

Apple bietet seit geraumer Zeit eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für die Apple-ID an. Mit dieser könnt ihr euer Konto um eine zusätzliche Sicherheitsbarriere erweitern, um sie vor dem Zugriff Dritter besser abzuschotten.

Bislang ist diese Art des Kontoschutzes nur optional – das ändert sich aber mit den anstehenden Updates auf iOS 11 und macOS High Sierra. Das Unternehmen versendet aktuell Mails an erste Nutzer der aktuellen Beta-Versionen mit der Information, dass die Apple-ID-Konten automatisch um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung erweitert werden, berichtet Macerkopf, denen besagte E-Mail vorliegt.

Aus der E-Mail geht weiter hervor, dass Apples Zwei-Faktor-Authentifizierung für die sichere Nutzung einiger neuer Funktionen von iOS 11, macOS High Sierra und der iCloud erforderlich sei.