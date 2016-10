Neue Macbooks und Co.: Apples Upgrade-Politik ist ein Trauerspiel

So schnelllebig ist der Hardware-Markt: Im Januar dieses Jahres schrieben wir noch, dass Apple der einzige Hersteller sei, der auf dem PC-Sektor noch einen Zuwachs verzeichnen konnte. Ein dreiviertel Jahr später sieht das Ganze schon wieder anders aus: Den aktuellen Zahlen des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens IDC zufolge hat Apple gehörig Federn lassen müssen. Laut IDC und Gartner der Absatz der PC-Hersteller im dritten Quartal 2016 im Schnitt um 5,7 Prozent, wobei einige Unternehmen wie HP ein Umsatzplus von bis zu 2,3 Prozent verzeichnen konnten. Einer der größeren Verlierer der Windows-PC-Herstellern ist Acer: bei dem taiwanischen Unternehmen wir ein Absatzminus von 14,1 Prozent beobachtet – Apple auf der anderen Seite sackte um 13,4 Prozent ab.

Mit dem Umsatzverlust fällt Apple vom vierten Platz im Vorjahresquartal auf den fünften Platz hinter Asus ab. Ein Grund, dass PC-Hersteller im Vergleich zu Apple noch verhältnismäßig gut aussehen, dürfte daran liegen, dass Kunden eher zu einem Hardware-Upgrade als zum Software-Update ihrer älteren Rechner tendieren. Interessant: Im zweiten Quartal 2016, als Microsoft sein Windows-10-Update noch kostenlos anbot, wurden mehr Windows-10-Geräte abgesetzt.

Nun stellt sich die Frage, warum Apple mit sinkenden Absatzzahlen zu kämpfen hat. IDC geht davon aus, dass das Unternehmen mit Hauptsitz in Cupertino derzeit nur ein aktuelles Modell in seinem Mac-Portfolio hat. Der einzige Rechner mit aktuellem Skylake-Core-M-Chip von Intel und weiterer Ausstattung ist das im April 2016 aktualisierte Macbook (Test).

Der Rest der Macs und Macbooks wurde seit mindestens über einem Jahr nicht aktualisiert, sodass in ihnen allesamt keine aktuelle Hardware steckt, während die Windows-Konkurrenz ihr Produktportfolio im Laufe des ersten Halbjahres aufgefrischt haben. Viele Apple-Kunden scharren nunmehr mit ihren Hufen und hoffen, dass bald neue Mac-Produkte vorgestellt werden.

Auf ein Macbook-Air-Upgrade (MBA) wurde schon im Juni spekuliert, woraus aber bekanntlich nichts geworden ist. Das letzte Update der Air-Reihe wurde im März letzten Jahres vorgenommen, allerdings handelte es sich lediglich um eine kleine Modellpflege mit schnellerem Prozessor und Speicher. Ähnlich verhält es sich beim Macbook Pro Retina, das zuletzt im Mai 2015 aktualisiert wurde. Das Pro-Modell ohne Retina hat schon seit geschlagenen vier(!) Jahren kein Upgrade erhalten, weshalb wir davon ausgehen können, dass Apple es alsbald aufs Altenteil schieben könnte.

Ähnlich düster sieht es auf dem Sektor der Profirechner aus: Das im Juni 2013 vorgestellte Arbeitstier Mac Pro mit seinem „Dosen-Design“ ist seit seiner Ankündigung nicht mehr aufgefrischt worden – das ist ein Zeitraum von über drei Jahren. Dass Profi-User sich allmählich von Apple abwenden und wieder auf Windows-Rechner mit aktueller Ausstattung umsteigen, ist daher denkbar. Apples Marketing-Chef Phil Schiller, der während der Mac-Pro-Vorstellung noch stolz „Can’t innovate anymore my ass“, rief, dürfte zwischenzeitlich wieder etwas kleinlauter sein. Selbst die Mac mini-Modelle haben übrigens seit 2014 kein Hardware-Upgrade mehr erhalten.

Kunden, die sich jetzt für einen Mac entscheiden, erhalten abgesehen vom 2016er Macbook, „veraltete“ Hardware zum regulär hohen Preis. Die in den Rechnern verbauten Intel-Prozessoren sind mittlerweile ein Jahr und älter und befinden sich nicht mehr auf dem aktuellen Entwicklungs- und Performance-Stand. Das heißt zwar nicht, dass die meisten Macbooks und iMacs nicht performant sind – im Gegenteil, für die meisten Nutzer dürfte die Leistung ausreichen. Aber wer über 1.000 Euro und mehr für einen Rechner investiert, erwartet eine aktuelle Ausstattung.

Apples Mac-Modelle nach Alter (Quelle: MacRumors):

Während Apple seine OS-X/macOS-Hardware überwiegend veralten lässt, sieht es auf der Seite der iPhones und iPads anders aus. Die iPhones, die bei Apple für den größten Umsatz sorgen, werden alljährlich erneuert. In diesem Jahr hat Apple sogar außer der Reihe das iPhone SE (Test) auf den Markt gebracht, das speziell für Kunden bestimmt ist, die mit den beiden größeren Modellen nichts anfangen können.

“Yes, the iPad Pro is a replacement for a notebook or a desktop for many, many people.“