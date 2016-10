Emojis direkt auf der Tastatur: Apple soll an Macbook-Keyboards mit E-Ink-Displays arbeiten

Medienberichten zufolge soll Apple gemeinsam mit einem australischen Startup an einer neuartigen Macbook-Tastatur arbeiten. Bei dem Keyboard sollen die einzelnen Tasten mit E-Ink-Displays ausgestattet werden.

Am 27. Oktober wird Apple aller Voraussicht nach ein neues Macbook Pro und ein überarbeitetes Macbook Air vorstellen. Doch schon zwei Jahre später könnte es ein weiteres großes Update der Apple-Notebooks geben: Das Unternehmen soll Macbook-Keyboards entwickeln, bei denen die einzelnen Tasten über E-Ink-Displays verfügen. Das geht aus einem Bericht des Wall Street Journals hervor, das sich auf eine nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Unternehmens bezieht.

Das Sonder-Keyboard: Apple könnte die Technologie auf das Macbook bringen. (Foto: Sonder)

E-Ink-Displays werden hauptsächlich in E-Book-Readern verwendet. In der Tastatur könnten sie dazu dienen, App-relevante Shortcuts bei Bedarf einzublenden, die Sprache des Keyboards zu verändern oder sogar um Emojis anzuzeigen. Laut Wall Street Journal kooperiert Apple bei der Entwicklung mit dem australischen Startup Sonder, das bereits E-Ink-Tastaturen für Desktop-Rechner anbietet. Der Bericht deckt sich mit Informationen des britischen Guardian, der schon am 13. Oktober berichtet hatte, dass Apple an der Übernahme des Startups interessiert sei.

Sonder wird vom Apple-Partner Foxconn unterstützt

Das Sonder-Keyboard wird vor allem damit beworben, dass es den Umgang mit Tastaturkürzeln vereinfachen soll, weil die jeweilige Funktion je nach aktiver App direkt auf dem Keyboard angezeigt werden kann. Das Startup ist Teil des Inkubatorprogramms von Foxconn. Das taiwanische Unternehmen ist Apples wichtigster Fertigungspartner und versucht derzeit verstärkt in die Komponentenentwicklung einzusteigen, da in dem Bereich höhere Gewinne locken als im reinen Zusammenbau von Geräten.

