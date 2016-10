Macbook Pro: Apple, was hast du dir dabei nur gedacht?

Das Apple-Event am Donnerstag war skurril. Mit den neuen Macbook Pros hat Apple gezeigt, dass sie keine Ahnung haben, wer die eigenen Kunden sind – und was sie wollen.

Ich hatte mich schon länger auf die Show gefreut, besonders, weil ich aufhören könnte, Leuten von Macs abzuraten, weil alles so veraltet war. Obwohl es Interessantes zu sehen gab, fühlt es sich an, als sei Apple vom Weg abgekommen.

Es ist merkwürdig, eigentlich ist an Apples Ankündigungen nichts verkehrt: USB-C am Mac ist super, ein dünnerer, schnellerer Rechner ist attraktiv, und die Touch-Bar könnte ein Gimmick sein, sie könnte aber auch Benutzern helfen, Shortcuts zu finden, während sie ihren Computer benutzen. So oder so ist es noch zu früh für ein klares Urteil darüber.

Apples Kunden brauchen leistungsstarke Rechner, die jedoch auf Kosten eines Prestigeprojekts verzögert werden.

Der Punkt ist, dass ich einfach nicht verstehe, für wen dieses neue Macbook Pro gedacht ist, außer für Leute mit richtig alten Rechnern. Alle scheinen sich zu fragen, was genau der Sellingpoint dieses Upgrades ist. Ich habe ein Macbook Pro von 2013, das immer noch gut in Form ist, und die meiste Zeit ist ein großer Bildschirm für kreative Arbeit, Programmieren oder ähnliches angeschlossen.

Die Touch-Bar ist ein gutes Beispiel dafür. Es wirkt als erstes wie eine Ausrede, nicht einfach einen Touchscreen einzubauen. Während Microsoft ihre Benutzer das ganze Display berühren lassen, zwingt uns Apple dazu, auf die Tastatur zu schauen – skurril.

Aber das „Pro“ in Apples Geräten trifft nicht mal mehr zu. Es war mal das beste Notebook auf dem Markt für Kreative, Entwickler und Benutzer mit hohen Anforderungen. Ein Blick auf diese Folie zeigt, dass Apple keine Ahnung hat, wo genau ihre Demografik liegt: