Apple will Maps durch den Einsatz von Drohnen präziser und aktueller machen

Apple plant offenbar, Minivans mit Kameras durch Drohnen zu ersetzen und die Daten für den Kartendienst so rasch wie möglich zu aktualisieren. Außerdem investiert das Unternehmen in Indoor-Mapping.

Apple hat bereits Zulassung für Drohnen

Den Status als wertvollstes Unternehmen der Welt hat Apple bekanntlich nicht wegen seiner Kartensoftware Maps erreicht. Das soll sich jetzt ändern, wie neue Insider-Informationen zeigen. Der Konzern will künftig Drohnen für die Aktualisierung der Karten einsetzen, berichtet Bloomberg. Diese würden genauer arbeiten als mit Kamera ausgestattete Kleinbusse, die durch die Straßen fahren. Maps würde mit den Daten von den Drohnen aktueller und präziser werden.

Eine entsprechende Zulassung hat Apple vergangenes Jahr bei der US-Bundesluftfahrtbehörde FAA beantragt und im März 2016 bekommen. Die Behörde hat erst im August Richtlinien für den kommerziellen Einsatz von unbemannten Fluggeräten eingeführt. Berechtigte dürfen die Drohnen nur zu bestimmten Zeiten einsetzen, Apple hält sich dem Bericht zufolge an diese Regelung.

Apple will seinen Kartendienst, der vor allem für seine Fehler bei der Routenplanung bekannt ist, mit Drohnen präziser machen. (Bild: Apple)

Experten von Amazon und Indoor.io

Für das Vorhaben, Maps durch Drohnen zu verbessern, baut der Konzern eine neue Abteilung auf. Einen Experten hat Apple offenbar bereits von Amazons Drohnen-Team abgeworben. Die neue Abteilung soll auch in Seattle, der Heimatstadt von Amazon, angesiedelt sein. Mit seiner Investition in den eigenen Kartendienst will Apple sich außerdem gegen Google Maps durchsetzen.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, baut Apple auch das Indoor-Mapping aus. Schon 2015 hat der Technologiekonzern dafür das Startup Indoor.io übernommen. Apple bestätigt die Übernahme, spricht aber nicht über die Details zu seiner Maps-Offensive.