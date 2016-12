Vor 20 Jahren holte Apple sich Steve Jobs zurück – für 400 Millionen US-Dollar

Dass Apple sich 1985 von Steve Jobs trennte, sehen nicht wenige Menschen als einen der größten Fehler des Unternehmens an. Andere wiederum glauben, dass die Niederlage des Mitgründers gegenüber dem damaligen CEO John Sculley ihn persönlich hat wachsen lassen. Während dieser Zeit lernte Jobs, sich und seine Launen in den Griff zubekommen, heißt es beispielsweise in der Biografie von Walter Isaacson. Der neue Steve Jobs und das alte Apple hätten Jahre später nicht besser wieder zusammenkommen können.

Jahre später, das war 1996. Am gestrigen 20. Dezember vor 20 Jahren übernahm Apple das von Jobs in den Zwischenjahren aufgebaute Startup Next und legte somit einen Grundstein für den enormen Erfolg des damals strauchelnden Konzerns. Mit der Übernahme holte Apple nicht nur den einstigen Gründer wieder an Bord, sondern kaufte zugleich Teile der Software kommender Mac-Generationen ein. Der damalige Preis betrug 400 Millionen US-Dollar. An die Inflation angepasst wären das heute etwa 635 Millionen US-Dollar.

Um diesem – nachträglich betrachtet – großen Tag zu gedenken, haben wir über das Web-Archive noch einmal den genauen Wortlaut des ersten Absatzes der damaligen Pressemitteilung hervorgekramt sowie eine Grafik, die mit der Verschmelzung der beiden Unternehmen veröffentlicht wurde. Dort hieß es:

Apple Computer, Inc. today announced its intention to purchase NeXT Software Inc., in a friendly acquisition for $400 million. Pending regulatory approvals, all NeXT products, services, and technology research will become part of Apple Computer, Inc. As part of the agreement, Steve Jobs, Chairman and CEO of NeXT Software, will return to Apple — the company he co-founded in 1976 — reporting to Dr. Gilbert F. Amelio, Apple’s Chairman and CEO.