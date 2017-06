Wie sich Apples Star-Architekt das Bürogebäude der Zukunft vorstellt

Auf einer Konferenz hat Star-Architekt Norman Foster über die Zukunft von Büros gesprochen – und dabei auch Fehler beim Entwurf der neueröffneten Apple-Zentrale eingestanden.

Norman Foster: Der Apple-Architekt spricht über moderne Bürogebäude

Im Rahmen der Wired Business Conference hat Norman Foster über seine Arbeit gesprochen. Der Star-Architekt ist nach eigenen Angaben größtenteils zufrieden mit der von ihm entworfenen neuen Firmenzentrale von Apple. Einen Fehler hat Foster bei dem Apple Park getauftem Gebäude, dessen Konstruktion acht Jahre gedauert hat, allerdings doch gefunden: Er habe die sich verändernden Transportgewohnheiten nicht ausreichend berücksichtigt.

Der Apple Park von Norman Foster

(Bild: Apple) 1 von 16 Zur Galerie

Der Apple Park verfügt über eine Tiefgarage für bis zu 11.000 Fahrzeuge. Das sei zwar heute angebracht, könnte aber schon in nicht allzu ferner Zukunft völlig unnötig sein. „Vielleicht muss die konventionelle Garage neu gedacht werden“, so Foster. Als mögliche Lösung stellt er sich beispielsweise Tiefgaragen vor, die ohne viel Aufwand nachträglich in bewohnbaren Raum umgewandelt werden könnten.

Apple Park: Alles in allem ist Norman Foster zufrieden mit seinem Werk. (Bild: Apple)

Apple-Architekt Foster: Arbeitsplätze der Zukunft müssen flexibel sein

Für Foster müssen Bürogebäude immer ein gewisses Maß an Flexibilität aufweisen. Denn nur so können sie sich an die zwangsläufig stattfindenden Veränderungen von Menschen und Gesellschaft anpassen. Außerdem darf es bei der Gestaltung niemals nur um die Arbeit gehen. „Von Anfang an habe ich gegen die Idee protestiert, dass ein Bürogebäude, ob riesig oder winzig, nur für die Arbeit da ist. Es geht um Lifestyle“, so Foster.

Ebenfalls interessant: