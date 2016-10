Apple Pay in Deutschland – Hinweise auf baldigen Start verdichten sich

Am nächsten Donnerstag könnte Apple nicht nur neue Macs und Hardware vorstellen, sondern auch Apple Pay nach Deutschland bringen. Einige Zeichen deuten zumindest darauf hin.

Apple Pay für Deutschland – die Support-Seite steht bereits

Apple Pay wurde 2014 zusammen mit dem iPhone 6 vorgestellt. Das bequeme, bargeldlose Bezahlsystem macht praktisch die Geldbörse überflüssig – ihr zahlt einfach über euer iPhone oder die Apple Watch. Das Ganze hat zurzeit aber noch einen Haken: In Deutschland ist der Dienst noch nicht offiziell verfügbar. Das scheint sich aber schon in Kürze zu ändern – das zumindest deuten aktuelle Anpassungen auf der Apple-Deutschland-Seite an.

In Deutschland dürfte Apple Pay in Kürze auch endlich starten. (Bild: Apple)

Viele iPhone-Nutzer dürften schon mit den Hufen scharren, endlich Apples Bezahldienst nutzen zu können. Nachdem er im Juni dieses Jahres in der Schweiz gestartet ist, war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis er auch in Deutschland angeboten werden würde. Jetzt deutet sich an, dass Apple Pay in Kürze in Deutschland an den Start gehen dürfte, denn Apple hat sich schon die Mühe gemacht, die kompletten Support-Dokumente auf der deutschen Website zu veröffentlichen. Hier erfahrt ihr, wie ihr den Dienst auf dem iPhone, dem Mac, dem iPad oder der Apple Watch einrichtet.

reddit-User Alisamix will auf der deutschen Apple-Website eine Karte entdeckt haben, die den Apple-Pay-Support für Deutschland bestätigt. (Bild: reddit)

Apple Pay für Deutschland: Ankündigung auf dem „Hello again“-Event am Donnerstag?

Es kann reiner Zufall sein, dass Apple die Apple-Pay-Support-Seite kurz vor dem großem „Hello again“-Event freischaltet. Aber es ist durchaus denkbar, dass Apple den Rahmen eines Events nutzt, um seinen Bezahldienst auf weitere Länder auszuweiten. Außerdem wird gemunkelt, dass das neue Macbook Pro (late 2016) einen Touch-ID-Sensor verbaut haben könnte, mit der das Bezahlen am Desktoprechner per Apple Pay mit nur einem Fingerzeig ausgeführt werden könnte. Wir erinnern uns: Mit macOS Sierra hat Apple seine Bezahlfunktion auch auf den Desktop ausgeweitet.

Apple Pay könnt ihr seit macOS Sierra auch auf dem Desktop nutzen. (Bild: Apple)

Derzeit bietet Apple seinen Bezahldienst in folgenden Ländern an: USA, Großbritannien, Kanada, Australien, China, Singapur, Schweiz, Frankreich, Hongkong, Russland, Neuseeland und Japan. In Kürze womöglich auch Deutschland.

via stadt-bremerhaven.de