Apple-Chefentwickler: „Safari ist um 80 Prozent schneller als Chrome“

Apple hat auf der WWDC 2017 die neue macOS-Version High Sierra vorgestellt. Gemeinsam mit der neuen OS-Version soll der hauseigene Browser Safari um 80 Prozent schneller sein als Chrome.

Am vergangenen Montag hatte Apple auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2017 neben neuer Hardware auch die neue macOS-Version High Sierra präsentiert. Mit MacOS 10.13 will das Unternehmen vor allem Verbesserungen unter der Haube vornehmen. In der Flut an Ankündigungen ist eine Einlassung von Apple-Chefentwickler Craig Federighi fast ein wenig untergegangen. Demnach soll Safari unter macOS High Sierra der schnellste Desktop-Browser der Welt werden. Der Apple-Browser sei dann um 80 Prozent schneller als Google Chrome.

Safari soll deutlich schneller als Chrome sein – im Herbst muss Apple den Beweis liefern. (Bild: Apple)

Apple stützt die Aussagen auf Benchmark-Tests, bei denen die Entwickler Safari auf macOS- und Windows-Geräten gegen die wichtigsten Browser antreten lassen haben. In allen Tests habe Safari die Konkurrenz deutlich ausgestochen, meinte Federighi. Im Herbst will Apple High Sierra auf den Markt bringen, gemeinsam mit der angekündigten verbesserten Version von Safari. Der Browser soll mit einem Autoplay-Blocking kommen, das automatisch erkennt, ob Nutzer das Video sehen möchten oder nicht. Außerdem will Apple mit dem neuen Safari personalisierte Werbung besser verhindern.

Apple: Safari am Browsermarkt nur auf Rang fünf

Apples Safari-Browser liegt im Desktop-Bereich noch weit hinter der Konkurrenz zurück. Aktuellen Zahlen von Netmarketshare zufolge hat Safari einen Marktanteil von 3,46 Prozent. Chrome dominiert den Browsermarkt mit einem Anteil von knapp 59 Prozent. Dahinter folgen Microsofts Internet Explorer (18,77 Prozent), Firefox (11,8 Prozent) und Microsoft Edge (5,57 Prozent). Ob Apple mit den neuen Features deutlich aufholen kann, ist aber fraglich.

Zumindest dürfen sich Branchenbeobachter auf eine Ausdehnung der Auseinandersetzungen der Browser-Anbieter freuen. Zuletzt hatte Microsoft in eigenen Tests nachweisen wollen, dass Edge deutlich akkuschonender als Chrome sei. Wir dürfen jetzt gespannt sein, wie Google auf die Ansage Apples zur Safari-Performance reagiert. Allerdings müssen macOS High Sierra und Safari im Herbst erst einmal beweisen, ob das Gespann wirklich so schnell ist.

