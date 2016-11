Apple kämpft mit gefälschten Shopping-Apps im App Store

Hunderte Fake-Apps soll Apple schon entfernt haben – allerdings ohne nachhaltigen Erfolg: Der App Store wird aktuell von gefälschten Shopping-Apps geflutet. Die wollen auch an Daten.

Flut gefälschter Shopping-Apps bei Apple

Puma, Footlocker, Christian Dior und Nike haben eins gemeinsam: Sie alle sind ins Visier von Betrügern geraten, die in Apples App Store unter ihrem Namen gefälschte Shopping-Apps zum Download anbieten. In den vergangenen Wochen seien Hunderte solcher Apps durch die eigentlich strengen Zulassungsprüfungen von Apple gekommen, berichtet die New York Times. Nach einer entsprechenden Anfrage der US-Zeitung habe der Konzern aus Cupertino Hunderte der Fake-Apps gelöscht. Diese seien aber wenig später in modifizierter Form wieder aufgetaucht.

Vorsicht beim Download von Shopping-Apps im App Store. (Foto: ymgerman / Shutterstock.com)

Die betrügerischen Entwickler der iOS-Apps hätten verschiedene Ziele, entsprechend unterschiedlich ist auch die Gefahr für die Nutzer. Einige der gefälschten Shopping-Apps würden „nur“ dazu eingesetzt, um über Werbung Geld zu ergaunern. Andere seien Malware-Schleudern, wieder andere würden versuchen, an persönliche Daten von Nutzern wie Kreditkarteninformationen zu kommen. Die New York Times geht in ihrem Bericht allerdings nicht ins Detail, was die Absichten der Betrüger und die genauen eingesetzten Methoden angeht.

Fake-Shopping-Apps im Umfeld echter Marken

Die Fake-App-Anbieter sollen jedenfalls auch auf die neu im US-App-Store zur Verfügung stehenden bezahlten Suchergebnisse setzen, um ihre gefälschten Shopping-Apps prominenter im Umfeld von Apps echter Marken anzeigen zu lassen. Unternehmen, die nicht im App Store vertreten sind, sind besonders betroffen. Schließlich sehen Nutzer auf der Suche nach entsprechenden Apps im schlimmsten Fall nur Fake-Angebote.

Marken und Entwickler, die von Fälschungen betroffen sind, sollten sich direkt an Apple wenden. Die Zulassungskontrolle verzichtet im Regelfall auf die Prüfung von Markenrechtsverletzungen bei iOS-Apps. Apple, so ließ ein Sprecher des Konzerns gegenüber der New York Times wissen, nehme die Sicherheit seiner Nutzer sehr ernst. Gemeldete Apps würden umgehend untersucht.

