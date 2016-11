Beugt Apple sich Trump? Konzern prüft iPhone-Produktion in den USA

Apple lässt seine Fertigungspartner prüfen, wie viel ein Umzug der iPhone-Produktion in die USA kosten würden. Damit scheint das Unternehmen auf Forderungen von Donald Trump einzugehen.

Apple: Fertigungspartner sollen iPhone-Produktion in den USA prüfen

Bei den US-Wahlen hatte Donald Trump auch dadurch Stimmen erhalten, indem er ankündigte, Produktionsjobs zurück in die USA zu holen. Dazu sprach er sich in verschiedenen Reden auch für die Einführung von Schutzzöllen auf chinesische Produkte aus. Anscheinend hat das auch Apple zum Nachdenken gebracht. Wie das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei berichtet, hat der Computerkonzern schon im Juni 2016 mit seinen Fertigungspartnern darüber gesprochen, die iPhone-Produktion in die USA zu verlegen.

Das iPhone wird von Foxconn und Pegatron gefertigt. Laut Nikkei hat sich allerdings nur Foxconn bereit erklärt, einen möglichen Umzug der Produktion durchzurechnen. Der kleinere Fertigungspartner Pegatron soll sich aus Kostengründen geweigert haben, einen entsprechenden Plan auszuarbeiten. Zusammen produzieren beide Firmen pro Jahr mehr als 200 Millionen iPhones.

Apple: iPhone-Fertiger wie Foxconn sollen prüfen, ob sich die Produktion auch in die USA verlegen ließe. (Foto: dpa)

Kosten für die iPhone-Produktion könnten sich mehr als verdoppeln

Laut den Quellen von Nikkei soll auch Foxconn nicht wirklich begeistert von einem möglichen Umzug in die USA sein. Schätzungen zufolge könnte das die Produktionskosten mehr als verdoppeln. Allerdings ist Apple der bei weitem größte Foxconn-Kunde. Daher bleibt dem Unternehmen nichts anderes übrig, als den Vorgaben zu folgen und einen entsprechenden Plan zu formulieren.

Allerdings gibt es nicht nur ein Kostenproblem: In den USA fehlt es schlicht an der entsprechenden Infrastruktur. Um weiterhin hohe iPhone-Stückzahlen produzieren zu können, müsste es auch ein entsprechendes Netz an Zulieferern geben. Bis Fabriken für Bildschirme und weitere wichtige Komponenten nach Amerika verlagert werden könnten, dürfte es einige Zeit dauern. Bis dahin könnte die Produktion in Asien trotz möglicher Schützzölle billiger sein, als ein Umzug in die USA.

Ebenfalls interessant: iPhone 8 – Apple bekommt nicht genügend OLED-Displays für seine Jubiläumsgeräte.