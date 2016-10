Apple TV: Diese neuen Features sollen die Zukunft des Fernsehens sein

Apple-Chef Tim Cook hat am Donnerstag nicht nur ein neues Macbook Pro vorgestellt. Die Veranstaltung läutet er mit dem Apple TV ein: Die dazugehörige App soll Fernsehen revolutionieren. Wir zeigen, was sie kann.

Auch wenn das neue Macbook Pro im Fokus stand – die Apple-Präsentation am Donnerstag begann mit Apple TV. Die App, schlicht „TV“ genannt, soll ab Anfang Dezember erstmal nur in den USA verfügbar sein. Um sie überhaupt installieren zu können, wird ein Apple TV in der vierten Generation benötigt. Es ist noch nicht klar, wann und ob die App überhaupt in Deutschland verfügbar ist.

Kein ewiges Suchen nach Filmen mehr

Die Ansicht „Watch Now“ zeigt die aktuelle Lieblingsserie und die neuesten Folgen davon – und macht an der Stelle weiter, die sich der User zuletzt angesehen hat. Passend dazu gibt es weitere Vorschläge von Serien und Filmen, die dem Zuschauer gefallen können. Diese werden in einer Warteschlange priorisiert, um Wartezeiten beim perfekten Fernsehabend zu vermeiden.

Die Vorteile sollen laut Apple unter anderem sein, dass die Suche über verschiedene Apps entfällt. Die Serien werden gestaffelt aus allen verfügbaren Diensten zusammengetragen und angezeigt. Einmalig werden sämtliche Login-Daten für die Dienste eingegeben und gespeichert. Die möglichen Komponenten iPhone und iPad können ebenfalls mit dem Dienst verbunden werden und geben ausgewählte Medien wieder. Auch, wenn man die Session auf dem iPhone unterbrochen hat, weiß der Fernseher, an welcher Stelle der User zuletzt gewesen ist.

Apple TV kommt ohne Amazon Prime

Apples Sprachassistentin Siri hat in der TV-App eine wichtige Rolle: Sie synchronisiert den aktuellen Wiedergabestatus mit der eigenen Apple-ID, zusätzlich zeigt Siri auch den gewünschten Livestream auf Kommando. Im Beispiel beim gestrigen Event wurde vorgeführt, wie bei einem – mittels Apple TV abgespieltem – Eishockeyspiel passende Kommentare auf Twitter als auch Bewegtbild dazu in einem minimierten Fenster eingeblendet werden.

Foto: Apple

Die ersten Lücken im Konzept sind aber bereits sichtbar: Amazon Prime wird nicht verfügbar sein. Sollten trotzdem Inhalte von Amazon Prime gewünscht werden, ist es lediglich möglich, mittels iPhone, iPad oder MacBook per Airplay die Inhalte an den Fernseher zu senden.

In der Bibliotheksfunktion gibt es einen Überblick über Filme und Serien, die ausgeliehen oder gekauft worden sind. Im ebenfalls vorhandenen Store kann dann auch gleich für Nachschub gesorgt werden.

8000 Apps und 2000 Gaming-Apps

Apple TV soll laut CEO Tim Cook ein Ort sein, an dem alle Filme und Serie zusammengebracht werden: Aus sämtlichen Apps sollen die verfügbaren Filme und Serien wählbar sein. Die App soll sämtliche Inhalte miteinander verbinden, was auf dem Apple TV stattfindet: 8000 Apps und 2000 Gaming Apps werden verfügbar sein – was für das Apple-Universum relativ überschaubar ist. Von den verfügbaren Apps streamen 1600 Video- oder Fernsehinhalte auf die Set-Top-Box, berichtet Heise. Dennoch könnte Apple TV für Gamer interessant werden: Minecraft kommt gegen Ende des Jahres auf den Großbildschirm.

