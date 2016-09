Trotz Brexit: Apple gönnt sich neuen Mega-Campus im Herzen Londons

Trotz Brexit plant Apple eine riesige Firmenzentrale in London und setzt somit ein Zeichen, dass Großbritannien weiterhin ein wichtiger Standort für die IT-Branche bleiben könnte.

Apple plant UK-Zentrale im prestigeträchtigen Battersea-Kraftwerk in London

UK-Zentrale im Battersea-Kraftwerk: Apple will es sich in einem alten Kohlekraftwerk gemütlich machen. (Grafik: Apple)

Apple plant seine neue UK-Zentrale im alten Battersea-Kraftwerk – ein ikonisches Gebäude in South West London, das Teil eines Sanierungsprojektes mit Kosten in Milliardenhöhe darstellt. Das Gebäude wurde 1983 außer Dienst gestellt und wird derzeit von malaysischen Investoren renoviert. Der iPhone-Hersteller wird im ehemaligen Kesselhaus seine Räume beziehen, die sich über sechs Etagen erstrecken und 46.000 Quadratmeter ausmachen. Auch andere Tech-Unternehmen wie Facebook und Google errichten derzeit ähnlich pompöse Zentralen in London.

„Es sollen 1.400 Mitarbeiter aus bereits bestehenden Büros in Großbritannien in das Gebäude umziehen.“

In einer Erklärung sagte Apple: „Wir möchten den Campus am Battersea-Kraftwerk bis 2021 beziehen. Es sollen 1.400 Mitarbeiter aus bereits bestehenden Büros in Großbritannien in das Gebäude umziehen. Es ist eine großartige Möglichkeit, unser gesamtes Team an einem Ort zu wissen und damit die Restaurierung der geschichtsträchtigen Nachbarschaft zu unterstützen.“ Das Gebäude ist Europas größter Backsteinbau und anhand der vier identischen Schornsteine sofort zu erkennen. Die britische Regierung, die mit einem Image-Schaden durch den Brexit zu kämpfen hat, begrüßt Apples Entscheidung.

Das Battersea-Kraftwerk stellt einen festen Bestandteil des Stadtbildes dar und erschien sogar 1977 auf dem Pink-Floyd-Album „Animals“. Zudem diente es als Kulisse für Kinofilme wie „Children of Men“ und „The Dark Knight“. Obwohl Apple alle britischen Mitarbeiter in diesem gigantischen Gebäude vereint, wird die europäische Firmenzentrale nicht verlegt. Sie wird weiterhin in Irland bleiben, wo Tech-Unternehmen durch günstige Steuern etliche Milliarden im Jahr sparen.

Übrigens: Apple wehrt sich gegen die drohende Steuernachzahlung von bis zu 13 Milliarden Euro – und auch Irland will das Geld gar nicht. Dabei ist der von Apple gezahlte Steuersatz alles andere als fair.