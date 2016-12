Danke Apple – manchmal muss Fortschritt wehtun!

Auf Apples neues Macbook Pro haben Millionen Apple-Kunden sehr lange gewartet – und manch einer war enttäuscht: Kein Standard-USB-Anschluss mehr, kein HDMI, kein SD-Karten-Slot? Doch bald werden wir Apple dafür dankbar sein.

Der Aufschrei war groß, als Apple vor einigen Wochen ein Macbook Pro (unser Test) vorstellte, das lediglich mit Kopfhörerbuchse und USB-Typ-C-Anschlüssen ausgestattet ist. Ähnliche Empörung löste das Unternehmen aus, als es ein iPad ohne Flash-Unterstützung und den ersten iMac ohne Diskettenlaufwerk vorstellte.

USB-Typ-C könnte endlich der Universalstecker der PC-Branche werden

In jedem dieser Fälle ist die Empörung nachvollziehbar: Heute ein Laptop ohne klassische USB-Anschlüsse und HDMI-Ausgang zu verwenden ist häufig nervig. Nicht einmal ein USB-Stick kann ohne Adapter verwendet werden, ebenso wie der Beamer im Besprechungszimmer oder auf einer Konferenz. „Und das soll „Pro“ sein?“, fragen sich viele.

Langfristig aber könnte Apple mit diesem Schritt allen PC-Nutzern einen großen Dienst erweisen: USB-Typ-C ist der erste Computerstecker, der wirklich universell einsetzbar ist. Das Steckerformat eignet sich nicht nur für Daten, sondern auch für Audioübertragungen, Video und Strom – und zwar anders als Standard-USB auch für Geräte, die sehr viel Strom benötigen. Selbst zum Laden des Macbook Pros reicht der USB-Typ-C-Anschluss aus.

USB-Typ-C ist ein Steckertyp, der verschiedenste Übertragungs-Protokolle erlaubt – abwärtskompatibel von USB 2.0 aufwärts bis zum superschnellen Thunderbolt 3. Nicht alle USB-Typ-C-Anschlüsse unterstützen jeden Modi – und gerade die extrem schnelle Thunderbolt-3-Schnittstelle hat auch hohe Anforderungen an das verwendete Kabel. Beim Macbook Pro mit Touch-Bar unterstützen beispielsweise nur zwei der vier USB-Typ-C-Anschlüsse den derzeit schnellsten Standard für PC-Hardware.

Apple's fastest growing product category. pic.twitter.com/d1sel4N5Yc — Drew Breunig (@dbreunig) October 28, 2016

Grundsätzlich aber wurde mit USB-Typ-C ein Steckertyp geschaffen, der nun endlich das einlösen kann, wofür USB einst angetreten war: Der letzte je benötigte Stecker der PC-Industrie zu sein, der Universalstecker für jedes Gerät. Das ist auch schon deshalb zu wünschen, weil das nervige Herumprobieren bei Standard-USB entfällt, wie rum denn nun ein Kabel in eine USB-Buchse gesteckt werden muss.

Wer das Macbook Pro heute kauft, leidet für uns alle

Natürlich müssen diejenigen Nutzer, die schon heute ein Macbook Pro kaufen, zunächst durch die Adapter-Hölle. In Einzelfällen aber ist der USB-Typ-C-Universalanschluss schon heute ein Fortschritt: In beengten Umgebungen wie beispielsweise im Zug ist es von Vorteil, das der Laptop nun von beiden Seiten geladen werden kann. Der Wegfall des Magsafe-Anschlusses von Apple, der durch seine magnetische Kopplung statt Einstecken schon so manches Apple-Gerät vor dem Unfalltod bewahrte, wird von vielen verständlicherweise bedauert. Allerdings gibt es auch schon Magsafe-Alternativen für USB-Typ-C.

Das neue Macbook Pro. (Foto: Apple)

Apples neues Macbook Pro scheint sich ersten Zahlen zufolge gut zu verkaufen – und das ist ein Glücksfall für die ganze Branche. Denn damit kann Apple einen Trend für die PC-Industrie setzen. Die weite Verbreitung der neuen Macbook Pros wird Hersteller von Peripherie-Hardware dazu zwingen, den neuen Stecker zu unterstützen.

Die Käufer des Macbook Pros werden einen gewissen Leidensweg in Kauf nehmen müssen – aber sie gehen diesen Leidensweg für uns alle. In wenigen Jahren schon könnten Geräte, die den USB-Typ-C-Anschluss nicht unterstützen, so gut wie verschwunden sein. Für alle herkömmlichen Datenverbindungen zwischen direkt verbundenen Geräten wäre der Universal-Standard dann USB 3.1 – und wenn die Datenverbindung besonders schnell oder verlässlich sein muss, käme Thunderbolt 3 zum Einsatz.

Wenn Apple wirklich mutig ist, ersetzt es Lightning durch USB-C

Wenn Apple wirklich mutig ist, schafft das Unternehmen mit dem iPhone 8 auch noch die proprietäre Lightning-Schnittstelle von iPhone und iPad ab und setzt auch hier auf den offenen Industriestandard USB-Typ-C.

Am Ende hätte Apple mit dem Abschneiden alter Zöpfe dann abermals der gesamten Branche einen Gefallen getan. Die konsequente Nicht-Unterstützung von Adobe Flash auf iPhone und iPad hat durch die große Verbreitung der Geräte schon dazu geführt, dass das akkufressende und von Sicherheitslücken geplagte Format inzwischen fast vollständig aus dem Web verschwunden und durch den offenen Standard HTML5 abgelöst wurde.

Jetzt setzt Apple an, uns von einem weiteren Ärgernis der Branche zu befreien: die Stecker-Hölle. Daher bleibt nur zu sagen: Danke Apple – manchmal muss Fortschritt eben wehtun! Und danke auch an alle Käufer des neuen Macbook Pros, dass ihr stellvertretend für uns alle durch die Adapter-Hölle geht, bis sich USB-Typ-C als Universal-Standard durchgesetzt hat!

