Apple Watch: Die 15 besten Apps für dein Handgelenk

Endlich stolzer Besitzer einer Apple Watch? Dann zeigen wir euch 15 Apps, mit denen ihr noch mehr aus eurer neuen Smartwatch herausholt.

Mit der Apple Watch hat sich das Unternehmen 2015 erstmals auch in den Smartwatch-Bereich gewagt. Im September 2016 kam dann die Nachfolge-Uhr, die Apple Watch Series 2, in verschiedenen Varianten auf den Markt. Die ist nicht nur schneller als die erste Version der Uhr, sondern eignet sich dank verbautem GPS-Modul und wasserdichtem Gehäuse erstmals auch wirklich als Fitnesstracker.

Seit der Veröffentlichung der ersten Apple Watch wurde eine ganze Reihe von iOS-Apps um Watch-Funktionen erweitert. Damit ihr nicht stundenlang durch den App-Store wühlen müsst, haben wir euch 15 unserer Favoriten herausgesucht.

Apple Watch: Diese 15 Apps müsst ihr kennen

1Password

Apple Watch: 1Password, der Passwort-Manager für euer Handgelenk. (Grafik: 1Password)

Den Passwortmanager 1Password dürften einige von euch bereits kennen. Dank Apple-Watch-Unterstützung könnt ihr damit auch wichtige PIN-Codes oder Passwörter von eurem Handgelenk aus abrufen. Dabei könnt ihr selbst bestimmen, welche Passwörter ihr auf der Uhr verfügbar machen wollt. Neben Passwörtern könnt ihr hier auch beispielsweise die Zahlenkombination eures Fahrrads abspeichern. Die App selbst wiederum kann ebenfalls über einen Zahlencode geschützt werden.

Evernote

Auch Evernote dürfte den meisten von euch ein Begriff sein. Auf der Apple Watch bietet sich der Notizdienst vor allem als To-Do-Liste an. Aber Evernote ist natürlich auch dann hilfreich, wenn ihr schnell eine Notiz diktieren wollt.

Clear

Clear: Der Task-Manager arbeitet auch mit der Apple Watch zusammen. (Screenshot: App-Store)

Auch der schicke Task-Manager Clear arbeitet mit der Apple Watch zusammen. Mit der App könnt ihr jederzeit herausfinden, welche Aufgaben noch anstehen oder neue Aufgaben anlegen.

Things

Mit Things behaltet ihr eure To-Do-Liste immer im Blick und könnt erledigte Aufgaben direkt am Handgelenk abhaken. Es ist nicht die einzige To-Do-Listen-App für die Apple Watch, aber definitiv eine der besseren Optionen.

Slack

Slack: Auch der Team-Messenger unterstützt die Apple Watch. (Screenshot: App-Store)

Auch der beliebte Team-Messenger Slack versteht sich mittlerweile mit der Apple Watch. Damit könnt ihr überall eingehende Chat-Nachrichten empfangen und darauf antworten.

Citymapper

Citymapper: Zumindest Bewohner von Hamburg und Berlin können die App auch in Deutschland nutzen. (Screenshot: App-Store)

Alle, die in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Bonn oder im Ruhrgebiet wohnen, sollten sich auch Citymapper einmal anschauen. Die App navigiert euch zielsicher durch die öffentlichen Verkehrsmittel ausgewählter Städte. Neben deutschen Städten werden auch verschiedene Metropolen wie London, Paris, New York oder Tokyo unterstützt.

V for Wikipedia

Die Apple-Watch-App verrät euch alles Wissenswerte über eure Umgebung. (Screenshot: App-Store)

Dieser Wikipedia-Client für iOS wurde von einer deutschen Firma entwickelt und konnte bereits mehrere Preise abräumen. In Kombination ist vor allem die Funktion praktisch, die euch automatisch Informationen zu Sehenswürdigkeiten in eurer Nähe liefert. Ebenfalls gut gemacht: Wenn ihr möchtet, könnt ihr die zugrundeliegenden Wikipedia-Artikel auch direkt auf dem iPhone weiterlesen.

Buy Me a Pie

Praktische App für die Apple Watch: Ein Einkaufszettel am Handgelenk. (Screenshot: App-Store)

Die Einkaufslisten-App gibt es in Varianten für das Web, Android und iOS. Dank Apple-Watch-Unterstützung könnt ihr eure Einkaufsliste bequem über die Smartwatch abrufen und habt so beide Hände frei, um die gewünschten Produkte in den Wagen zu laden.

Onefootball

Onefootball: Für die Bundesliga-Fans unter den Apple-Watch-Besitzern. (Screenshot: App-Store)

Selbst der größte Fußball-Fan kann manchmal aufgrund beruflicher oder privater Verpflichtungen nicht das Spiel seiner Mannschaft live verfolgen. In dem Fall eignet sich die App Onefootball als Alternative. Mit einem dezenten Blick auf euer Handgelenk bleibt ihr informiert, ohne euren wichtigen Termin sausen zu lassen.

Shazam

Auch Shazam arbeitet mit der Apple Watch zusammen. (Screenshot: App-Store)

Zu Shazam brauchen wir vermutlich nicht mehr viel sagen. Die App erkennt für euch, welcher Song gerade gespielt wird und nennt euch den Musiker und den Songtitel. Dank Apple-Watch-Unterstützung müsst ihr dafür nicht einmal mehr euer iPhone aus der Tasche holen.

TuneIn Radio

TuneIn Radio: Unterwegs Radio aus aller Welt hören. (Grafik: TuneIn Radio)

Mit TuneIn Radio könnt ihr Radiostationen aus aller Welt hören. Ein Blick auf eure Apple-Watch und ihr habt immer auf dem Schirm, welche Station oder welchen Podcast ihr gerade hört.

Keynote

Keynote: Mit der Apple-Watch-App könnt ihr eure Präsentation steuern. (Screenshot: App-Store)

Ja, wir haben auch die Präsentations-App von Apple hier aufgeführt. Denn in Kombination mit einer Apple Watch könnt ihr damit bequem durch eure Folien navigieren.

Komoot

Komoot: Fahrradfaher und Wanderer finden hier interessante Strecken. (Screenshot: App-Store)

Wer gerne Fahrradtouren macht oder wandert, für den könnte Komoot eine tolle Hilfe sein. Die App unterstützt euch dabei, interessante Touren oder Wanderwege zu finden. Dank Offline-Navigation seid ihr auch nicht auf eine aktive Internet-Verbindung angewiesen.

iTranslate

Apple-Watch-App: iTranslate überbrückt die Sprachbarriere. (Screenshot: App-Store)

Wer viel im Ausland unterwegs ist, der könnte Gefallen an iTranslate finden. Die App unterstützt eine ganze Reihe von Sprachen und lässt sich auch über die Apple Watch nutzen. Mittlerweile gibt es auch einen Offline-Modus, was euch im Ausland vor horrenden Roaming-Gebühren schützt.

AroundMe

AroundMe: Praktische App, wenn ihr euch in einer Stadt nicht auskennt. (Screenshot: App-Store)

Ihr sucht nach einem Geldautomaten in eurer Nähe? Dann solltet ihr AroundMe ausprobieren. Über die App findet ihr schnell Restaurants, Bars, Apotheken, Taxis, alle möglichen Geschäfte und mehr in eurer Nähe.

Letztes Update des Artikels: 12. Dezember 2016