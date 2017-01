Apple-Watch-Ladestation zaubert winzigen Macintosh auf euren Schreibtisch

Hinter dem unscheinbaren Namen Elago W3 verbirgt sich eine schicke Apple-Watch-Ladestation im Design des Computer-Klassikers Macintosh 128k.

Apple-Watch-Ladestation: Winziger Macintosh für den Schreibtisch

Wer nicht nur ein Fan des modernen Apple-Produktdesigns ist, sondern auch einen Narren am klassischen Macintosh gefressen hat, der sollte sich die Apple-Watch-Ladestation W3 von Elago anschauen. Sie ist im Design des kultigen Macintosh 128k von 1984 gehalten. An der Stelle, wo das Display sitzen würde, habt ihr Zugriff auf den Touchscreen der Smartwatch aus Cupertino.

Die W3-Ladestation kann in zwei Farben geordert werden: weiß und schwarz. Allerdings ist Letzteres natürlich eher unpassend für den klassischen Mac. Der Preis liegt bei 24,95 Euro. Die Ladestation wird ohne eigentliche Ladeelektronik verkauft. Stattdessen muss die reguläre Ladestation der Apple Watch in das Gehäuse eingesetzt werden. Das besteht aus Silikon, um Kratzern an eurer Smartwatch vorzubeugen.

Apple-Watch-Ladestation im Macintosh-Design

Ihr wollt einen Mini-Mac, habt aber keine Apple Watch?

Auch wenn ihr keine Apple Watch besitzt, könnt ihr euch einen Miniatur-Macintosh auf den Schreibtisch stellen. Dann müsst ihr allerdings etwas mehr Eigeninitiative zeigen. Eine Möglichkeit wäre der Nachbau dieses Raspberry-Pi-basierten Mini-Macs. Das Gehäuse könnt ihr euch bequem per 3D-Drucker herstellen. Wer es ein bisschen größer mag und die entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten mitbringt, kann sich auch diesen miniaturisierten Macintosh 128k als Vorlage nehmen.

